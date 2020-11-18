Black Friday ne zaman? 2020 Efsane Cuma - Black Friday indirimleri için geri sayım

TİCARET BAKANLIĞI UYARDI! EFSANE CUMA İNDİRİMLERİNE DİKKAT Ticaret Bakanlığı’nca ’efsane cuma indirimleri’, ’şahane cuma indirimleri’, ’süper cuma indirimleri’ gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketiciler uyarılarak, "Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığının kontrolü yapılmalı" açıklaması yapıldı.



Açıklamada, söz konusu hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı belirtilerek, "Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak resen incelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir" ifadesine yer verildi.