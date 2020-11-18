Black Friday ne zaman? 2020 Efsane Cuma - Black Friday indirimleri için geri sayım
Black Friday indirimleri her yıl yoğun ilgi görüyor. Markaların çoğunluğu Efsane Cuma tarihlerinde ürünlerinde indirimler yapıyorlar. Tüketiciler ihtiyaçları olan ürünleri belirleyerek bu tarihlerde fiyatlarına bakarak alışverişlerini yapıyorlar. Peki Black Friday ne zaman başlayacak?
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Efsane Cuma indirim tarihleri için geri sayım başladı. Black Friday indirimleri her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. İndirim günü, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe deniyor. Ticaret Bakanlığı’nca ’efsane cuma indirimleri’, ’şahane cuma indirimleri’, ’süper cuma indirimleri’ gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketicileri güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları konusunda uyardı.
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BLACK FRİDAY NE ZAMAN?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 27 Kasım tarihine denk geliyor. Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.
Ticaret Bakanlığı’nca ’efsane cuma indirimleri’, ’şahane cuma indirimleri’, ’süper cuma indirimleri’ gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketiciler uyarılarak, "Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığının kontrolü yapılmalı" açıklaması yapıldı.
Açıklamada, söz konusu hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı belirtilerek, "Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak resen incelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir" ifadesine yer verildi.