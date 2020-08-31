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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 16:57 | 

Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu.

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Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla Eşrefpaşa Hastanesi’ne kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu. Sayıner 26 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken “Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostuklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım” dedi.

2“Genel durumu iyi”
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“Genel durumu iyi”

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun Sayıner’in genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyerek “Uğurtan Bey geldiğinde genel metobolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye, kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var” dedi.

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Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun

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Uğurtan Sayıner, 'Cemil' karakteri ile hafızalara kazınmıştı

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