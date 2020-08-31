Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner taburcu oldu

“Genel durumu iyi” Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun Sayıner’in genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyerek “Uğurtan Bey geldiğinde genel metobolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye, kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var” dedi.