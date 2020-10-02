“Bizimkiler”in Ali'si Atılay Uluışık: Ali'yi unutturamadım

Başrolü olmayan bir yapımdı Atılay Uluışık, kadrosunda, Savaş Dinçel, Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Aykut Oray, Rutkay Aziz, Salih Kalyon, Güler Ökten gibi birbirinden usta oyuncuyu barındıran dizide yer almanın büyük bir şans olduğunu söylüyor: “Oyuncu kadrosuna baktığınız zaman bu kadar usta isimleri bir araya getirmek neredeyse imkansız. Umur Bugay bunu başarmış bir isim. Ayşe Kökçü, Bensu Orhunöz, Sabriye Kara, Müjgan Ağralı gibi hayatta kalanlarla hâlâ daha sohbetimiz devam ediyor. Geçen sene vefat eden Umur Bugay ile evlerimiz yakın olduğu için haftada bir görüşürdük. Onun yokluğunu çok arıyorum. Onunla tanıştığımda 10 yaşındaydım. Vefat edince 33 yıllık bir bağ koptu. Hem abim hem babam hem arkadaşım, en önemlisi sırdaşımdı. Dizide kayıplarımız çok oldu. Hepsini büyük bir özlemle anıyorum.”Başrolü olmayan bir dizide yer aldığını belirten oyuncu, herkesin ayrı bir öyküsü olduğunun altını çiziyor: “Bugünkü dizilerde hep bir ana karakter vardır. Orada her ailenin kendi hikayesi vardı. Ali Uyandıran’ın ‘Dunkof Halis’i, Güzin Çorağan’ın ‘Ulrike’si, Selçuk Uluergüven’in ‘Davut Usta’ı gibi rolleriyle aileleri izliyorduk.”Uluışık, çocuk yaşta oyunculuğa başlamanın ise iş hayatına dair sorumluklarını erkenden öğrenmesini sağladığını söylüyor: “Setten eve gelir, derslerimi yetiştirmeye çalışırdım. Birçok insan üniversite döneminde meslek seçimi yapmak zorunda kalıyor. Ben ise çok küçük yaşta mesleğimi seçmiştim. Sokaktaki popülaritenin sınıfa yansıması öğretmenler tarafından kabul edilir bir şey değildi. O yüzden dizinin etkisi okulda olmadı. ‘Bizimkiler’, pazar yayınlıyordu. Haftanın ilk günü Ali’ye dair eşek şakalarına maruz kalırdım. O dönem Ali’nin okulu olarak da benim okuduğum Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde çekimler gerçekleşiyordu. Sınıf arkadaşlarım da benimle oynadı.”