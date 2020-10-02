“Bizimkiler”in Ali'si Atılay Uluışık: Ali'yi unutturamadım

“Bizimkiler” 13 yıl boyunca televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri oldu. Her bölüm, Şükrü Bey’in küçük oğlu Ali’nin sözleriyle sonlanırdı. Ali karakterine hayat veren ve oyunculuk kariyerine dönüş yapan Atılay Uluışık’la “Bizimkiler”in neden bu kadar çok sevildiğini konuştuk…
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Eğer 90’lı yıllarda çocuksanız ve günlerden pazarsa banyodan hemen önce televizyon karşısına geçer ve tüm aileyle birlikte “Bizimkiler” izlerdiniz. Merhum senarist ve yönetmen Umur Bugay’ın kaleminden çıkan dizinin ilk bölümü 1989 yılında TRT’de ekrana geldi. Sadece 13 bölüm olarak başlayan “Bizimkiler” tam tamına 13 yıl sürdü. TV tarihimizde bu rekoru kırabilen tek yapım ise “Arka Sokaklar”dır... Dizideki olaylarsa Başaran ailesinin en küçük ferdi Ali’nin ağzından anlatılıyordu. Karantina döneminde en çok izlenen yapımlar eski Türk dizileri oldu. YouTube’da izlenme sayıları arttı, TV kanalları nostalji kuşağıyla dizilerle bize geçmişten mutlu anlar sundu... “Bizimkiler” dizisinde Ali’yi canlandıran Atılay Uluışık, bunun nedenini şöyle anlatıyor:
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O apartman Türkiye’ydi
“Bizimkiler özelinde bakarsak eğer bu sadece karantina dönemine ait bir durum değil. Uzun zamandır sosyal medyadan, o dönem TV’de diziyi takip edememiş yeni jenerasyonun mesajlarını alıyorum. Demek ki yapım bir alt jenerasyona da geçmiş. ‘Bizimkiler’in bu kadar beğenilmesinin en önemli nedeni Türkiye’yi anlatması. O apartman Türkiye’ydi. Kimseyi ötekileştirmeden, insanları ayrıştırmadan, bir arada yaşama kültürünü anlatan bir diziydi. O apartmanda farklı ekonomik, eğitim ve kültür seviyesinden insanlar beraber yaşıyordu. Şimdiki gibi insanlar rezidans ya da güvenli sitelerde birbirlerinden ayrışmıyordu. ‘Bizimkiler’ hâlâ beğeniliyor çünkü insanlar bugün dizideki tarz bir yaşam yaşamak ve görmek istiyor.”Dizinin ilk bölümünde 10 yaşında olan Uluışık, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olduğunu söylüyor: “1989’da cast ajansları yoktu. Oyuncu aranıyorsa, şehir, devlet tiyatroları ya da Yeşilçam’a bakılırdı. Dizinin konusu gereği 10-11 yaşlarında bir çocuk oyuncu gerekiyordu. Yapımcılar Umur Bugay ve Güner Namlı, tiyatrolara soruyor ve ben öneriliyorum. Annemle Beyoğlu’ndaki Ar Ajans’a gitmiştik. Ailemin tek bir koşulu vardı, okulumdan geri kalmamak... Dizi sadece 13 bölüm sürecekti. Ama 13 sene, 15 sezon sonra bitti.”
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Ali karakterini unutturamadım
10 yaşında Alya adında bir kızı olan ve İstanbul’da yaşayan Atılay Uluışık, “Bizimkiler” dizisi bittikten sonra yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
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“Bu sektöre çocuk oyuncu olarak başlayıp devam edebilen çok az insan var. ‘Bizimkiler’den sonra çok uzun bir süre ara verdim. Çünkü Ali karakterini bir nebze de olsa unutturmam gerekiyordu. Dizi insanların aklında ve kalbinde o kadar güzel yer etmiş ki hâlâ unutturamadım o Ali’yi. (gülüyor) Dizi bittikten sonra bir sene askerlik görevimi yaptım. Ardından dayımın Ukrayna’daki işine yardım etmeye gittim ve 5 yıl orada kaldım. Türkiye’ye döndükten sonra ‘Doksanlar’ ve ‘Behzat Ç.’ gibi projelerde yer aldım. Ama hangi işi yaparsam yapayım belli bir kuşak için yaptığım hiçbir şey ‘Bizimkiler’in üzerine çıkamayacak. O yüzden sektörden uzaklaşmış ve ara sıra bu işi yapan biri izlenimi vermem normal. Ama hâlâ sektörde oyuncu olarak devam etmeye çalışıyorum.”43 yaşındaki oyuncu, “Dizinin yeni uyarlaması çekilse Ali’yi kimin canlandırmasını isterdiniz?” sorusuna ise “Mevcut dizilerde oyunculuk yapanlar olmasın. Sektöre girmek isteyen, daha önce tecrübesi olmayan, genç, azimli bir arkadaş olsun isterdim” cevabını veriyor.
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Bir aşiret dizisinde rol alamazdım
Atılay Uluışık’a “90’larda televizyonun en popüler dizisinde rol almak ve oyunculuk sizin için ne ifade ediyordu?” diye soruyorum:“O dönem ünlü olmak için oyunculuk seçilmezdi. Kazanılan paralar da astronomik rakamlar değildi. O dönemlerde TV oyuncusu olmak gibi de bir kavram yoktu. Bir tek TRT vardı ve az sayıda dizi. Bugüne baktığınız zaman, insanlar meşhur olmak için oyunculuğu seçiyor. Tanımlar bile o kadar değişmiş ki... Bugün köşe başında oyunculuk atölyeleri var. Kamera önü oyunculuğu diye bir kavram oluştu. İnsanlar sosyal medyadaki takipçi sayısı 100 binlerle ölçülsün istiyor. Hedef aldıkları oyuncuların tecrübeleri değil, kazandıkları para ve yemek yedikleri restoranlar ilhamları oluyor. Bunlar işin üzücü tarafları.”Oyuncu, 13 yıl boyunca aynı dizide neden rol aldığını ise şöyle anlatıyor:
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“Dizideki oyuncu kadrosu, yapım ekibi hepimiz aileydik. O kadar sıcak bir atmosfer vardı ki... Sonuçta ben de o dizide büyüdüm. O dönem aile ya da mahalleyi anlatan dizilerin dönemiydi. ‘Süper Baba’, ‘Mahallenin Muhtarları’ gibi... Sonra bir kırılma yaşandı daha çok mafya gibi konuların yer aldığı yapımlar ekranda yer almaya başladı. Ailenin oğlu Ali’yken bir anda aşiret dizisinde yer alsam izleyicide de kafa karışıklığı olacaktı.”
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Başrolü olmayan bir yapımdı
Atılay Uluışık, kadrosunda, Savaş Dinçel, Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Aykut Oray, Rutkay Aziz, Salih Kalyon, Güler Ökten gibi birbirinden usta oyuncuyu barındıran dizide yer almanın büyük bir şans olduğunu söylüyor: “Oyuncu kadrosuna baktığınız zaman bu kadar usta isimleri bir araya getirmek neredeyse imkansız. Umur Bugay bunu başarmış bir isim. Ayşe Kökçü, Bensu Orhunöz, Sabriye Kara, Müjgan Ağralı gibi hayatta kalanlarla hâlâ daha sohbetimiz devam ediyor. Geçen sene vefat eden Umur Bugay ile evlerimiz yakın olduğu için haftada bir görüşürdük. Onun yokluğunu çok arıyorum. Onunla tanıştığımda 10 yaşındaydım. Vefat edince 33 yıllık bir bağ koptu. Hem abim hem babam hem arkadaşım, en önemlisi sırdaşımdı. Dizide kayıplarımız çok oldu. Hepsini büyük bir özlemle anıyorum.”Başrolü olmayan bir dizide yer aldığını belirten oyuncu, herkesin ayrı bir öyküsü olduğunun altını çiziyor: “Bugünkü dizilerde hep bir ana karakter vardır. Orada her ailenin kendi hikayesi vardı. Ali Uyandıran’ın ‘Dunkof Halis’i, Güzin Çorağan’ın ‘Ulrike’si, Selçuk Uluergüven’in ‘Davut Usta’ı gibi rolleriyle aileleri izliyorduk.”Uluışık, çocuk yaşta oyunculuğa başlamanın ise iş hayatına dair sorumluklarını erkenden öğrenmesini sağladığını söylüyor: “Setten eve gelir, derslerimi yetiştirmeye çalışırdım. Birçok insan üniversite döneminde meslek seçimi yapmak zorunda kalıyor. Ben ise çok küçük yaşta mesleğimi seçmiştim. Sokaktaki popülaritenin sınıfa yansıması öğretmenler tarafından kabul edilir bir şey değildi. O yüzden dizinin etkisi okulda olmadı. ‘Bizimkiler’, pazar yayınlıyordu. Haftanın ilk günü Ali’ye dair eşek şakalarına maruz kalırdım. O dönem Ali’nin okulu olarak da benim okuduğum Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde çekimler gerçekleşiyordu. Sınıf arkadaşlarım da benimle oynadı.”