“Bizimkiler” dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner'in son hali sevenlerini üzdü
“Bizimkiler” dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. İzmir’de yaşayan oyuncunun ortaya çıkan son fotoğrafları sevenlerini çok üzdü.
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“Bizimkiler” dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Uğurtan Sayıner’ın son fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.
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Yapılan Twitter paylaşımında İzmir’deki evinde tedaviye muhtaç bir şekilde yaşayan Sayıner’in durumunun ağır olduğu ve acilen hastanede tedavi edilmesi gerektiği yazıldı.
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BAŞKANA YARDIM ÇAĞRISI
Sanatçı için Twitter aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den yardım istendi. Oyuncular Sendikası, Uğurtan Sayıner’e ulaşmak için harekete geçti.
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Sayıner’in fotoğrafının paylaşıldığı Twitter hesabından da daha sonra İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nin ünlü oyuncuyla ilgileneceği duyuruldu.
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Tiyatrocu Uğurtan Sayıner, hastaneye kaldırıldı
Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
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Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü. Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi.
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TİYATRO YAPIYORDU
Uğurtan Sayıner, 4 yıl önce katıldığı bir televizyon programında “Bizimkiler” setini çok özlediğini söylemişti:
“Sette çok eğleniyorduk. Orası bir aileydi. En çok Ercan’la (Yazgan) eğlenirdim. O benim kadim dostum. Beraber tiyatro yaptık. ‘Bizimkiler’de herkes kendinden bir şey buldu.” Sayıner 2 yıl önce de İzmir’de kendi adını taşıyan bir tiyatro kurduğu ve burada oyunlar sahnelediği haberleriyle gündeme gelmişti.