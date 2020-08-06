“Bizimkiler” dizisinin Cemil’i Uğurtan Sayıner'in son hali sevenlerini üzdü

TİYATRO YAPIYORDU Uğurtan Sayıner, 4 yıl önce katıldığı bir televizyon programında “Bizimkiler” setini çok özlediğini söylemişti:



“Sette çok eğleniyorduk. Orası bir aileydi. En çok Ercan’la (Yazgan) eğlenirdim. O benim kadim dostum. Beraber tiyatro yaptık. ‘Bizimkiler’de herkes kendinden bir şey buldu.” Sayıner 2 yıl önce de İzmir’de kendi adını taşıyan bir tiyatro kurduğu ve burada oyunlar sahnelediği haberleriyle gündeme gelmişti.