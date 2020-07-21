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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 15:42,

Bizim cephede hiç sorun yok!

Yeşil sahaların yıldızı ailesiyle birlikte çıktığı tatili sürdürüyor. O anlarda çekilen fotoğraflarını da sevgilisi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Instagram

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1TATİL PAYLAŞIMLARI
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TATİL PAYLAŞIMLARI

Futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, İtalya'nın Portofino kentinde çıktıkları tatili sürdürüyor. Dört çocuklu aile, sık sık da kiraladıkları lüks yatla denize açılıyor.

2TANITIM YÜZÜ OLDU
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TANITIM YÜZÜ OLDU

Kısa bir süre önce bir giyim firmasıyla anlaşma imzalayan ve markanın sosyal medyadaki tanıtım yüzü olan Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in tatil paylaşımlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağıyor.

3HAKUNA MATATA
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"HAKUNA MATATA"

Arjantinli model Rodriguez, lüks yatın güvertesinde çekilen bir pozunu "Hakuna Matata" (Sorun yok, hiç üzülme) notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Bu paylaşıma da çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

4DÖRT ÇOCUĞUN DA ANNESİ
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DÖRT ÇOCUĞUN DA ANNESİ

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in dört çocuklarıyla mutlu bir hayatları var. Ronaldo'nun en büyük oğlunun yanı sıra taşıyıcı anneden dünyaya gelen ikizlerine de Rodriguez annelik yapıyor.

5BİR BİYOLOJİK ÇOCUĞU VAR
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BİR BİYOLOJİK ÇOCUĞU VAR

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in bir de biyolojik kız çocukları bulunuyor. Çift, bir süre önce nişanlandığını açıklamıştı.

6MADRİDDE TANIŞTILAR
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MADRİD'DE TANIŞTILAR

2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı.

7İLK GÖRÜŞTE AŞK
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İLK GÖRÜŞTE AŞK

Georgina Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: " Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuştu.

8MUTLU HAYAT
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MUTLU HAYAT

Küçük bir kasabada doğup büyüyen, garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.

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