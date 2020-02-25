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Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 12:00, /

Bizim 40'ımız çıktı

Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini ocak ayının son günlerinde kucaklarına almıştı.

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Set arkadaşlığı aşka dönüşen sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ikizlerine kavuşmuştu.

2ALLAH GÜZELLİKLER NASİP ETSİN

ALLAH GÜZELLİKLER NASİP ETSİN

Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40’ımız çıktı.Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notunu düştü.

3Hayata dair ilk poz....

Hayata dair ilk poz....

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

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Brezilyalı model Ana Beatriz Barros, ikinci bebeğini de dünyaya getirdi. 37 yaşındaki model, yeni bebeği ve eşi Karim El Chiaty ile çekilen pozunu sosyal medya safyasından paylaştı. Barros paylaşımında "İki numaramız geldi. Alexander Omar El Chiaty, 4 kilo 330 gram, 52 cm. "20-02-2020'de doğdu. Unutulmaz an" mesajını yazdı.

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Barros'u ilk kutlayan ise hem meslektaşı hem de vatandaşı Adriana Lima oldu. Lima "Tebrikler anne" notuyla arkadaşını kutladı. Barros ile yarı Mısırlı yarı Yunan iş adamı Karin El Chiaty, 2016 yılında Mykonos adasında evlenmişti. Çiftin, Karem Hamed adında 2 yaşında bir oğlu daha bulunuyor.

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Müzisyen çift Gökhan Tepe ile Aylin Özer'in ilk çocukları Denizhan, geçtiğimiz hafta doğmuştu... Denizhan'dan ilk fotoğraf geldi!

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Gökhan Tepe aile fotoğrafını "Hoşgeldin canımız oğlumuz Denizhan... Seni bize emanet edene şükürler olsun! Allah tüm evlatlarımızı korusun. Sağlıkla mutlulukla güzel yıllarımız olsun..." notu ile paylaştı.

8Çağla Şikel-Emre Altuğ

Çağla Şikel-Emre Altuğ

Çağla Şikel ve Emre Altuğ, ikinci bebekleri Uzay Tuncer’le ilk fotoğraflarını çektirdi.Kuzey adlı bir oğulları daha bulunan ünlü çift, minik bebekleriyle birlikte Şengül Pallı’nın objektifine poz verdi.

9Arzum Onan

Arzum Onan

Ünlü manken Arzum Onan ve aktör eşi Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can 2000 yılında dünyaya geldi.

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Çift, Acıbadem Hastanesi'nde düzenledikleri toplantıda oğullarını basınla tanıştırdı.

11Açelya Akkoyun

Açelya Akkoyun

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ile eşi Enis Cergel'in, Alya Deniz ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

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Açelya Akoyun mutluluğunu "İşte şimdi doğdum" sözleriyle dile getirdi.

13Buket Dereoğlu

Buket Dereoğlu

Tiyatrocu çift Buket Dereoğlu ile Özgür Özgülgün’ün ilk bebekleri Can, Amerikan; Hastanesi’nde dünyaya geldi.

14Burçin Orhon

Burçin Orhon

Burçin Orhon-Süheyl Uygur çiftinin kızları Ayşe, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Süheyl ikinci kez baba olurken, Burçin ise 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

15Ebru Cündübeyoğlu

Ebru Cündübeyoğlu

Dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, kızı Duru'yu 2006 yılında dünyaya getirdi.

16Gülben Ergen

Gülben Ergen

Her yaptığı olay olan sanatçı Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'ı 2007 yılında dünyaya getirdi. Ergen, oğluyla birlikte ilk pozunu Şengül Pallı'ya verdi.

17Gülşah Alkoçlar

Gülşah Alkoçlar

Türk sinemasının başarılı ismi Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Neslişah adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeği kucağında poz veren Gülşah, "Mutlaka yaşanması gereken bir mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.

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Şebnem Özinal, doğumdan hemen sonra kızı Ayşe ile objektif karşısına geçti.

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Ayşe’nin, babası şefik Öztek’in neredeyse kopyası olduğu da bu çekimde ortaya çıktı.

20Hülya Avşar

Hülya Avşar

Sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Avşar kızı, doğumdan sonra evinde düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin karşısına çıktı.

22İclal Aydın

İclal Aydın

İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Aydın, 2 kilo 950 gram ağırlığındaki kızına Zeynep Lal ismini verdi.

23Jülide Ateş

Jülide Ateş

Spiker Jülide Ateş ve Emre İskeçeli çiftinin oğulları Amerika'da dünyaya geldi. Çift çocuklarına Ali adını verdi.

24Meltem Doğanay

Meltem Doğanay

1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay, 2002 yılında ikinci kez anne oldu.Güven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz tarafından tedavi edilen ve sezaryenle doğum yapan Meltem Doğanay ile eşi Turan Yüceer kızlarına Melike Su ismini koydular.

25Pelin Körmükçü

Pelin Körmükçü

Pelin Körmükçü ve Rafi Moreno çiftinin bebekleri, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sezaryen doğum ile 2 kilo 950 gram ağırlığında ve 49 santim boyunda dünyaya gelen bebeğe, Selin ismi verildi.

26Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde dünyaya geldi.

27Pınar Aylin

Pınar Aylin

Pınar Aylin , Amerikan Hastanesi nde sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eşi Mert Tokatlıoğlu ve Pınar Aylin kızlarına Maya adını verdiler.

28Pınar Eliçe

Pınar Eliçe

Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Pınar Eliçe, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde doğum yaptı.

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Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan'la evli olan Eliçe, ve sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift kızlarına Helin ismini verdi.

30Sema Şimşek

Sema Şimşek

Podyumların gözde çiftlerinden Burak Hakkı ve Sema Şimşek'in Rüzgar adında bir oğulları var.

31Türkan Şoray

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın Sultan'I Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Anne - kız birlikte ilk fotoğrafı Yağmur, henüz bir aylıkken çekildi.

32Umut Akyürek

Umut Akyürek

Sanat Müziğinin güçlü yorumcularından Umut Akyürek'in Oktay Ertuğrul ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Çift ilk pozlarını, kızlarına melek kanatları takarak verdi.

33Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Sanatçı Yeşim Salkım, Mustafa İmre'den olan kızı Gizem ile birlikte.

34Yonca Cevher

Yonca Cevher

Binbir Gece Dizisi'nin Füsun'u Yonca Cevher Özden in 3. 5 kilo ağırlığında bir oğlu oldu. Cevher, oğlumu kucağıma aldığım an ölümden korkmaya başlayım diyerek mutluluğunu dile getirdi...

35İnci Türkay

İnci Türkay

Ahmet Eroğlu ile evli olan tiyatro sanatçısı İnci Türkay, 2005 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

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Anne olmanın yaşanabilecek en güzel mutluluk olduğunu söyleyen çift, bebeklerine Ali ismini koydu.

37Şebnem Sunar

Şebnem Sunar

Ekranların deneyimli spikerlerinden Şebnem Sunar Küçük, kızı ile birlikte...

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