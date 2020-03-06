Bize verdiğin her şey için teşekkürler baba!

Dua Lipa, çocukluk yıllarında babasıyla çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı. Babasının denize olan tutkusunu ifade eden "deniz adamı" tanımını kullanan Lipa "Bize her gün verdiğin sevgi, destek, rehberlik ve gülücükler için teşekkürler" yazdı. Lipa, kardeşlerini de etiketleyerek "Biz çok şanslıyız" diye yazdı.