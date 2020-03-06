Bize verdiğin her şey için teşekkürler baba!

Ünlü şarkıcı, babasının yeni yaşını Instagram paylaşımıyla kutladı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Genç kuşak şarkıcılar arasında öne çıkanlardan biri olan Dua Lipa, babası Dukagjin Lipa'nın yeni yaşını sosyal medya sayfasından kutladı.
2
Dua Lipa, çocukluk yıllarında babasıyla çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı. Babasının denize olan tutkusunu ifade eden "deniz adamı" tanımını kullanan Lipa "Bize her gün verdiğin sevgi, destek, rehberlik ve gülücükler için teşekkürler" yazdı. Lipa, kardeşlerini de etiketleyerek "Biz çok şanslıyız" diye yazdı.
3
Dua Lipa'nın paylaşımı bir milyonun üzerinde beğeni aldı. Birçok takipçisi de genç şarkıcının paylaşımına yazdığı yorumlarla babasının yeni yaşını kutladı.
4
Dau Lipa'nın babası Dukagjin Lipa, Kosova'da yaşayan bir Arnavut. Aynı zamanda ülkesinin önde gelen müzisyenlerinden biri. Baba Lipa, ülkesinin kültürünü tanıtmayı amaçlayan bir festivalin de düzenleyicisi.
5
Dua Lipa'nın babası Dukagjin Lipa bir dönem genç şarkıcının paylaşımları sayesinde takipçileri arasında da popüler olmuş, yakışıklılığıyla dikkat çekmişti.
6
Dua Lipa son dönemde Gigi ve Bella Hadid'in kardeşi Anwar Hadid ile yaşadığı ilişki nedeniyle de sık sık gündeme geliyor.