'Bizden Olur Mu?' oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni dizi 'Bizden Olur Mu?' yayında!

Dijital platform BluTV'de yayınlanmaya başlayan Bizden Olur Mu? izleyicinin beğenisine sunuldu. Başrollerinde genç oyuncular Deniz Işın ve Sarp Bozkurt'un rol aldığı 'Bizden Olur Mu' dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...
Hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkilerden yorulan Deniz ve Sarp son çareyi ilişki tavsiyeleri veren kitaplarda arar. Birbirlerini tanımaya çalıştıkları her buluşmada bazen güler, bazen duygusal anlar yaşar, bazen de kendilerini çeşitli tuhaflıkların içinde bulurlar.
Romantik komedi türündeki Bizden Olur Mu? dizisinin yapımcılığını Bülent Özer üstlenirken yönetmenliğini Emre Bahadır Çırakoğlu yapıyor. Başrollerinde ise genç oyuncular Deniz Işın ve Sarp Bozkurt yer alıyor.