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'Bizden Olur Mu?' oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni dizi 'Bizden Olur Mu?' yayında!

#'Bizden Olur Mu?#'Bizden Olur Mu? Oyuncuları#'Bizden Olur Mu? Konusu

Dijital platformda yayınlanan yeni diziler arasında yer alan Bizden Olur Mu? izleyici tarafından merak ediliyor. Romantik komedi türündeki dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Peki yeni Bizden Olur Mu? konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

1/3Bizden Olur Mu oyuncuları kimler, konusu nedir Yeni dizi Bizden Olur Mu yayında

Dijital platform BluTV'de yayınlanmaya başlayan Bizden Olur Mu? izleyicinin beğenisine sunuldu. Başrollerinde genç oyuncular Deniz Işın ve Sarp Bozkurt'un rol aldığı 'Bizden Olur Mu' dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

2/3BİZDEN OLUR MU KONUSU

BİZDEN OLUR MU? KONUSU

Hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkilerden yorulan Deniz ve Sarp son çareyi ilişki tavsiyeleri veren kitaplarda arar. Birbirlerini tanımaya çalıştıkları her buluşmada bazen güler, bazen duygusal anlar yaşar, bazen de kendilerini çeşitli tuhaflıkların içinde bulurlar.

3/3BİZDEN OLUR MU OYUNCULARI

BİZDEN OLUR MU? OYUNCULARI

Romantik komedi türündeki Bizden Olur Mu? dizisinin yapımcılığını Bülent Özer üstlenirken yönetmenliğini Emre Bahadır Çırakoğlu yapıyor. Başrollerinde ise genç oyuncular Deniz Işın ve Sarp Bozkurt yer alıyor.

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