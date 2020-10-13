Yataktan kalkar kalkmaz ilk işi

Büyük olasılıkla 'evet' diyeceksiniz buna. Peki onların bunu nasıl başardığını biliyor musunuz? Elbette bir yandan sağlıklı beslenip bir yandan da düzenli spor yaparak.



Bu sayede de aradan yıllar gelip geçse de gençlik yıllarındaki fiziksel görüntülerini koruyorlar. Ünlüler o anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte gösteri dünyasının sosyal medyada en çok egzersiz pozu paylaşan bu şekilde hayranlarını da motive eden ünlüleri.