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Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 12:01 | 

Yataktan kalkar kalkmaz ilk işi

 Gösteri dünyasının ünlülerinin hele de belli bir yaştan sonra formlarını koruyor olmaları sizin de dikkatinizi çekiyor mu?

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Büyük olasılıkla 'evet' diyeceksiniz buna. Peki onların bunu nasıl başardığını biliyor musunuz? Elbette bir yandan sağlıklı beslenip bir yandan da düzenli spor yaparak.

Bu sayede de aradan yıllar gelip geçse de gençlik yıllarındaki fiziksel görüntülerini koruyorlar. Ünlüler o anlarda çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte gösteri dünyasının sosyal medyada en çok egzersiz pozu paylaşan bu şekilde hayranlarını da motive eden ünlüleri.

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Kısa bir süre önce 54 yaşına giren Halle Berry'nin kasları yarı yaşındakileri bile özendiriyor. Şeker hastası olan Berry, biraz da bu sebeple yediğine içtiğine aşırı dikkat ediyor. Ek olarak da düzenli spor yapıyor.

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Bütün bunlar da Berry'nin 54 yaşında bile bir genç kız gibi görünmesine neden oluyor.

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Sabah kalkar kalkmaz spor yapanlardan biri de Nicole Scherzinger, pazartesi sabahı, haftaya bu şekilde başladığını da sosyal medya hesabından duyurdu.

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42 yaşındaki Scherzinger, hala gençlik yıllarındaki görünümünü koruyor.

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37 yaşındaki Henri Cavill de sosyal medyada en çok egzersiz fotoğrafı paylaşan ünlülerden.

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Neredeyse spor salonundan çıkmayan Cavill'in kasları da dikkat çekiyor.

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En pasaklı kim sokak yarışması

Mikrofon Sende ekibi olarak bu hafta İstiklal Caddesindeki en pasaklı kişiyi aradık. Günlerce evini temizlemeyenlerin arasından en pasaklı olana 1 haftalık iRobot Roomba deneyimi hediye ederek evini temizledik. Birbirinden komik cevaplarıyla sokak röportajımızı izleyin. (Sponsorlu İçerik)

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Büyük beden model ve Insktagram fenomeni Iskra Lawrence formunu korumak için düzenli olarak egzersiz yapıyor. O anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Her ne kadar büyük beden model olsa da formunu korumak için ter döküyor Lawrenceb

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Spor salonlarında saatlerini harcayan ünlülerden biri de Jennifer Lopez. 51 yaşındaki yıldız kelimenin tam anlamıyla bir spor tutkunu.

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Onca çabasının karşılığını da güçlü kasları ve sağlıklı görünümüyle alıyor Lopez.

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Adriana Lima, sık sık spor salonunda ter içinde kaldığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Bazı yaşıtlarının emekliye ayrıldığı 39 yaşında hala aktif olarak mesleğini sürdürmesinin nedenlerinden biri de bu.

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49 yaşındaki Mark Wahlberg'in kasları belki gençlik yıllarından bile daha iyi görünüyor.

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Bunun nedeni ise saatlerce egzersiz yapması.

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Alessandra Ambrosio, günümüzün en gözde modellerinden biri. O da 39 yaşında ve iki çocuk annesi.

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Düzenli egzersiz yapmasının yanı sıra her fırsatta da plaj voleybolu oynuyor Ambrosio.

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55 yaşındaki Brooke Shields, egzersiz yapmayı hiç bırakmadı.

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Bunun sonucu olarak da formunu hala koruyor güzel oyuncu.

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