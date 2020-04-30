Havuzda karantina

Bütün dünya gibi Hollywood'un ünlüleri de koronavirüs nedeniyle karantinada. Evlerinden dışarı sadece alışveriş ya da evcil hayvanlarını gezdirmek için çıkan ünlüler zamanlarının büyük bölümünü evlerinde geçiriyor.
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Elbette bir filmden ya da bir reklam kampanyasından milyonlarca dolar kazanan ünlülerin evleri de bu kazançlarına göre. Genellikle çok katlı ve çok odalı malikanelerinin geniş bahçeleri ve yüzme havuzları da var. İşte koronavirüs günlerinde de bu olanaklardan yararlanıyorlar ünlüler. Güzel havalarda günlerini havuz başında ya da bahçelerinde geçiriyorlar.
İşte hem kendi mülklerinin güvenli ortamında karantinada olup hem de açık havadan faydalanan o ünlüler ve sosyal medya paylaşımları.
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DOĞA İLE BAŞ BAŞA
Bir dönemin ünlü modeli Helena Christensen karantina sürecinin büyük bölümünü New York yakınlarında Catskills dağlarında bulunan evinde ve doğayla iç içe geçiriyor.
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GÜNEŞLENME SAATİ
Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello da evlerindin havuzunda güneşleniyor fırsat buldukça.
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HAVUZ KARANTİNASI
Jesica Simpson ve eşi Eric Johnson da haavuzlu villlarında karantinada.
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ÇOCUKLARLA BİRLİKTE
Üç çocuklu çift, sık sık güneşin ve havuzun keyfini çıkarıyor.
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KARANTİNADA GÜNEŞLENME
Halle Berry de havuz başında.
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NEREDEYSE BÜTÜN GÜN BAHÇEDE
Ireland Baldwin, sık sık evinin havuzunda ya da bahçesinde.
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BİRAZ HUZUR
Jenna Dewan çimenlerin üzerinde güneşin keyfini çıkarıyor.
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YENİ EV
Kylie Jenner yeni satın aldığı evinde havuz keyfi yapıyor.
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EN İYİ DANS PARTNERİ
Heidi Klum ve kocası Tom Kaulitz'in bahçede dans keyfi.
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YEMEKLERİ BAHÇEDE YİYORUZ
Kelly Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi de güzel havalarda bahçede vakit geçiriyor.
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BAKIMLI BAHÇE
Brook'un evinin geniş bir bahçesi var. Kelly Brook renk renk çiçekler yetiştiriyor bahçesinde.
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ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
Mindy Kalling sık sık bahçeye çıkıp çocukluğuna dönüyor.
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SALINCAK KEYFİ
Hatta zaman zaman çocuklarının salıncağında keyif yapıyor.