Havuzda karantina

Elbette bir filmden ya da bir reklam kampanyasından milyonlarca dolar kazanan ünlülerin evleri de bu kazançlarına göre. Genellikle çok katlı ve çok odalı malikanelerinin geniş bahçeleri ve yüzme havuzları da var. İşte koronavirüs günlerinde de bu olanaklardan yararlanıyorlar ünlüler. Güzel havalarda günlerini havuz başında ya da bahçelerinde geçiriyorlar.



İşte hem kendi mülklerinin güvenli ortamında karantinada olup hem de açık havadan faydalanan o ünlüler ve sosyal medya paylaşımları.



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