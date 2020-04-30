MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHavuzda karantina
GeriMagazin Havuzda karantina
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 11:31,

Havuzda karantina

Bütün dünya gibi Hollywood'un ünlüleri de koronavirüs nedeniyle karantinada. Evlerinden dışarı sadece alışveriş ya da evcil hayvanlarını gezdirmek için çıkan ünlüler zamanlarının büyük bölümünü evlerinde geçiriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Elbette bir filmden ya da bir reklam kampanyasından milyonlarca dolar kazanan ünlülerin evleri de bu kazançlarına göre. Genellikle çok katlı ve çok odalı malikanelerinin geniş bahçeleri ve yüzme havuzları da var. İşte koronavirüs günlerinde de bu olanaklardan yararlanıyorlar ünlüler. Güzel havalarda günlerini havuz başında ya da bahçelerinde geçiriyorlar.

İşte hem kendi mülklerinin güvenli ortamında karantinada olup hem de açık havadan faydalanan o ünlüler ve sosyal medya paylaşımları.

INSTAGRAM

2DOĞA İLE BAŞ BAŞA
Abone Olgoogle-news

DOĞA İLE BAŞ BAŞA

Bir dönemin ünlü modeli Helena Christensen karantina sürecinin büyük bölümünü New York yakınlarında Catskills dağlarında bulunan evinde ve doğayla iç içe geçiriyor.

3GÜNEŞLENME SAATİ
Abone Olgoogle-news

GÜNEŞLENME SAATİ

Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello da evlerindin havuzunda güneşleniyor fırsat buldukça.

4HAVUZ KARANTİNASI
Abone Olgoogle-news

HAVUZ KARANTİNASI

Jesica Simpson ve eşi Eric Johnson da haavuzlu villlarında karantinada.

5ÇOCUKLARLA BİRLİKTE
Abone Olgoogle-news

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE

Üç çocuklu çift, sık sık güneşin ve havuzun keyfini çıkarıyor.

6KARANTİNADA GÜNEŞLENME
Abone Olgoogle-news

KARANTİNADA GÜNEŞLENME

Halle Berry de havuz başında.

7NEREDEYSE BÜTÜN GÜN BAHÇEDE
Abone Olgoogle-news

NEREDEYSE BÜTÜN GÜN BAHÇEDE

Ireland Baldwin, sık sık evinin havuzunda ya da bahçesinde.

8BİRAZ HUZUR
Abone Olgoogle-news

BİRAZ HUZUR

Jenna Dewan çimenlerin üzerinde güneşin keyfini çıkarıyor.

9YENİ EV
Abone Olgoogle-news

YENİ EV

Kylie Jenner yeni satın aldığı evinde havuz keyfi yapıyor.

10EN İYİ DANS PARTNERİ
Abone Olgoogle-news

EN İYİ DANS PARTNERİ

Heidi Klum ve kocası Tom Kaulitz'in bahçede dans keyfi.

11YEMEKLERİ BAHÇEDE YİYORUZ
Abone Olgoogle-news

YEMEKLERİ BAHÇEDE YİYORUZ

Kelly Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi de güzel havalarda bahçede vakit geçiriyor.

12BAKIMLI BAHÇE
Abone Olgoogle-news

BAKIMLI BAHÇE

Brook'un evinin geniş bir bahçesi var. Kelly Brook renk renk çiçekler yetiştiriyor bahçesinde.

13ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
Abone Olgoogle-news

ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN

Mindy Kalling sık sık bahçeye çıkıp çocukluğuna dönüyor.

14SALINCAK KEYFİ
Abone Olgoogle-news

SALINCAK KEYFİ

Hatta zaman zaman çocuklarının salıncağında keyif yapıyor.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi