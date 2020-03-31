Biz Bize Yeteriz Türkiyem corona bağışı nasıl yapılır? Corona bağışı SMS ve hesap numarası - iban bilgileri
Corona virüsüne karşı ekonomik dayanışma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nın bankaların hesap numaraları ve iban bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından paylaşıldı. Corona Milli Dayanışma Kampanyası'nda katkı sağlayacak olan katılımcılar, banka hesapları üzerinden ya da 8119 SMS numarasından bağışlarını yapabilecekler. Peki, Biz Bize Yeteriz Türkiyem corona bağışı nasıl yapılır? İşte, Biz Bize Yeteriz Türkiyem corona bağışı SMS ve hesap numarası - iban bilgileri hakkında ayrıntılı bilgiler...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirmişti. Bu kapsamda corona bağışı kısa mesaj numaraları üzerinden yada kamu bankalarının hesap numaralarına yapılacak. İşte, corona bağış bilgiler ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem corona bağış hesap numaraları...
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BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM CORONA BAĞIŞI NEDİR?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. Corona virüsüyle ilgili bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı şunları söyledi;Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır."
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' SMS kampanyasına nasıl bağış göndermek için büyük harflerle KORONA yazıp 8119'a kısa mesaj atarak kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Kampanya katılımında bağış yapacağınız tutar 10 TL olacaktır. Her SMS 10 TL ile ücretlendirilecek.
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BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM HESAP NUMARALARI
Corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılan kampanyanın banka hesap numaraları bilgileri şu şekilde;
- T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21
- T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45
- Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04
- Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01
- Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30