MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBitlis'te iftar saat kaçta? Bitlis imsakiye 2021 ve sahur iftar saati
GeriGündem Bitlis'te iftar saat kaçta? Bitlis imsakiye 2021 ve sahur iftar saati
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:36 | 

Bitlis'te iftar saat kaçta? Bitlis imsakiye 2021 ve sahur iftar saati

Bitlis imsakiye bilgileri sofra başına geçmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bitlis iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Bitlis Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Bitlis'te iftar saat kaçta yapılacak ve Bitlis iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Bitlis iftar saatleri ve 2021 imsakiye bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bitlis'te iftar saat kaçta hususu kentte bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgileri içerisinde yer alan Bitlis iftar vakti 2021 detaylarına göre bugün iftar saati, ilk iftar sofrasının kurulumu için hazırlıklara yön verecek. Peki, Bitlis İftar saati kaçta ve ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Bitlis iftar vakti 2021 bilgileri

BİTLİS'TE İFTAR SAAT KAÇTA?

Bitlis'te ilk iftar saati 19.19 olacak. Kayseri'de teravih saati ise 20.41 olarak eda edilecek.

BİTLİS İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:0518:5320:13*
214.04.202104:0418:5420:14
315.04.202104:0218:5420:16
416.04.202104:0018:5520:17
517.04.202103:5818:5620:18
618.04.202103:5718:5720:19
719.04.202103:5518:5820:21
820.04.202103:5318:5920:22
921.04.202103:5219:0020:23
1022.04.202103:5019:0120:24
1123.04.202103:4819:0220:26
1224.04.202103:4619:0320:27
1325.04.202103:4519:0420:28
1426.04.202103:4319:0520:30
1527.04.202103:4119:0620:31
1628.04.202103:4019:0720:32
1729.04.202103:3819:0820:34
1830.04.202103:3719:0920:35
1901.05.202103:3519:1020:36
2002.05.202103:3319:1120:38
2103.05.202103:3219:1120:39
2204.05.202103:3019:1220:40
2305.05.202103:2919:1320:42
2406.05.202103:2719:1420:43
2507.05.202103:2619:1520:44
2608.05.202103:2419:1620:46**
2709.05.202103:2319:1720:47
2810.05.202103:2119:1820:48
2911.05.202103:2019:1920:49
3012.05.202103:1819:2020:51***


BİTLİS VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2

Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında cilt sağlığını korumak için iftar ve sahur en az 2 litre su içilmesi, asitli içecekler ile aşırı kahve ve çay tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni sonucunda ciltte önlem alınması gereken bazı değişiklikler oluşabileceğini dikkat çekti. Uzun süren açlık, susuzluk ve uyku problemlerine bir de yanlış beslenme eklendiğinde cildin hızla alarm vermeye başlayacağını belirten Dr. Erdoğan, beslenme ve uyku yanlışları yapılmaması halinde orucun, tüm vücut ve cildin toksinlerden arınmasını sağladığını vurguladı.

3

CİLT EN ÇOK SUYA İHTİYAÇ DUYAR

Vücudun yüzde 70inin sudan oluştuğunu hatırlatan Dr. Erdoğan, cilt sağlığını korumanın ilk yolunun da bol su tüketmek olduğunu söyledi. Dr. Erdoğan, Cildimiz en çok suya ihtiyaç duyar. Nemsiz bir ciltte ince kırışıklıklar ve egzama meydana gelebilir. İftar ve sahur arasındaki sürenin kısa olması su içme isteğimizi azaltsa da günde en az 2 litre su içilmeli, asitli içeceklerden, aşırı kahve ve çay tüketiminden kaçınılmalı" dedi.

4

YAĞLI GIDALAR VE HAMUR İŞİNDEN UZAK DURULMALI

Ramazan ayında uzun süren açlık sonrası yanlış ve fazla beslenmenin vücutta toksinlerin birikmesine yol açtığına dikkat çeken Dr. Erdoğan, Yağlı ve hamurlu gıdalar yerine bol lifli, sebze ağırlıklı hafif beslenme ve A, C ve E vitaminleri, kırmızı ve turuncu renkli meyve sebzeler gibi antioksidan içeriği yüksek gıdalar tüketmeye çalışılmalı" şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi