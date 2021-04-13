Bitlis'te iftar saat kaçta? Bitlis imsakiye 2021 ve sahur iftar saati
Bitlis imsakiye bilgileri sofra başına geçmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bitlis iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Bitlis Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Bitlis'te iftar saat kaçta yapılacak ve Bitlis iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Bitlis iftar saatleri ve 2021 imsakiye bilgileri
Bitlis'te iftar saat kaçta hususu kentte bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgileri içerisinde yer alan Bitlis iftar vakti 2021 detaylarına göre bugün iftar saati, ilk iftar sofrasının kurulumu için hazırlıklara yön verecek. Peki, Bitlis İftar saati kaçta ve ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Bitlis iftar vakti 2021 bilgileri
BİTLİS'TE İFTAR SAAT KAÇTA?
Bitlis'te ilk iftar saati 19.19 olacak. Kayseri'de teravih saati ise 20.41 olarak eda edilecek.
BİTLİS İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:05
|18:53
|20:13*
|2
|14.04.2021
|04:04
|18:54
|20:14
|3
|15.04.2021
|04:02
|18:54
|20:16
|4
|16.04.2021
|04:00
|18:55
|20:17
|5
|17.04.2021
|03:58
|18:56
|20:18
|6
|18.04.2021
|03:57
|18:57
|20:19
|7
|19.04.2021
|03:55
|18:58
|20:21
|8
|20.04.2021
|03:53
|18:59
|20:22
|9
|21.04.2021
|03:52
|19:00
|20:23
|10
|22.04.2021
|03:50
|19:01
|20:24
|11
|23.04.2021
|03:48
|19:02
|20:26
|12
|24.04.2021
|03:46
|19:03
|20:27
|13
|25.04.2021
|03:45
|19:04
|20:28
|14
|26.04.2021
|03:43
|19:05
|20:30
|15
|27.04.2021
|03:41
|19:06
|20:31
|16
|28.04.2021
|03:40
|19:07
|20:32
|17
|29.04.2021
|03:38
|19:08
|20:34
|18
|30.04.2021
|03:37
|19:09
|20:35
|19
|01.05.2021
|03:35
|19:10
|20:36
|20
|02.05.2021
|03:33
|19:11
|20:38
|21
|03.05.2021
|03:32
|19:11
|20:39
|22
|04.05.2021
|03:30
|19:12
|20:40
|23
|05.05.2021
|03:29
|19:13
|20:42
|24
|06.05.2021
|03:27
|19:14
|20:43
|25
|07.05.2021
|03:26
|19:15
|20:44
|26
|08.05.2021
|03:24
|19:16
|20:46**
|27
|09.05.2021
|03:23
|19:17
|20:47
|28
|10.05.2021
|03:21
|19:18
|20:48
|29
|11.05.2021
|03:20
|19:19
|20:49
|30
|12.05.2021
|03:18
|19:20
|20:51***
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