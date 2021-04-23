Bitcoin'in Kurucusu kim? Satoshi Nakamoto olduğu iddia ediliyor

2009 yılında ortaya çıktığı günden bu yana Bitcoin'i kimin geliştirdiği hep sır olarak kaldı. Kurucusunun isminin ise uzun zamandır 'Satoshi Nakamoto' olduğu düşünülüyor. Kendisi hakkında yazılan diğer bilgileri (California State Polytechnic Üniversitesi Fizik bölümünden mezunu olması gibi) doğrulayan Nakamoto, Bitcoin’in kurucu olduğu iddialarını ise kabul etmiyor.