Bitcoin'in Kurucusu kim? Satoshi Nakamoto olduğu iddia ediliyor
Bitcoin'in Kurucusu kripto paradaki gelişmeler ardından gündeme geliyor. Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin'in 'Satoshi Nakamoto' mahlaslı kurucusunun gerçekte kim olduğu merak ediliyor. Peki, Bitcoin'in Kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir?
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2009 yılında ortaya çıktığı günden bu yana Bitcoin'i kimin geliştirdiği hep sır olarak kaldı. Kurucusunun isminin ise uzun zamandır 'Satoshi Nakamoto' olduğu düşünülüyor. Kendisi hakkında yazılan diğer bilgileri (California State Polytechnic Üniversitesi Fizik bölümünden mezunu olması gibi) doğrulayan Nakamoto, Bitcoin’in kurucu olduğu iddialarını ise kabul etmiyor.
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Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya grupların kullandığı isimdir. Kim olduğu hâlâ bilinmeyen Nakamoto'nun, 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmiştir.
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Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu bilinmemekte olup, Nakamoto olduğu düşünülen adaylardan bazıları şunlardır: Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Vincent van Volkmer, Hal Finney ve Craig Steven Wright.
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Bitcoin’in yaratıcısının hakkında bilinmeyen birçok karanlık nokta bulunmaktadır. Bu noktalardan birisi de Bitcoin’i oluştururken ve geliştirirken hangi işletim sistemini kullandığıdır. 2010 yılının başlarında Bitcoin ağının bir parçası haline gelen ve yaklaşık bir yıl boyunca Satoshi Nakamoto ile birlikte çalışan Bitcoin geliştiricisi Laszlo Hanyecz Mayıs 2020'de bu soruya açıklık getirmiş ve Nakamotu'nun “Windows” kullandığını söylemiştir.