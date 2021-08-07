Bitcoin ve Ethereum ne kadar, kaç TL oldu? Kripto paralar neden yükseliyor? İşte son durum

İşin teknik kısmında da gelişmeler var. Londra Hardfork'unun da çıkışlarda etkisi oldu. Altyapı olarak çok güçlü alt coinler ve diğer protokoller geliyor. Dolayısıyla bu alanda çok daha fazla çözümcü kripto paraların varlığı kripto paraların yeni finansal düzeni oluşturacağı noktasında bir güven veriyor.Hâlâ durağan bir sezondayız diyebilirim. Yani iniş çıkışlar yine yaşanacaktır. Özellikle devletlerin ve finansal düzene ilişki Fed gibi kilit noktadaki kuruluşların açıklamaları ve tırnak içinde söylüyorum Çin'den gelebilecek manipülasyonlar olumsuz bir tablo da ortaya koyabilir.