Bitcoin ve Ethereum ne kadar, kaç TL oldu? Kripto paralar neden yükseliyor? İşte son durum
Kripto para piyasaları tekrar yükseliş trendine girmesi nedeniyle gözler Bitcoin ve Ethereum fiyatlarına çevrildi. Sistemsel güncellemeler nedeniyle yükselişe geçen Ethereum, son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değerlendi. Kripto paralardaki son durumu ve uzmanların öngörülerini merak eden yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Bitcoin ve Ethereum ne kadar, kaç TL oldu? Kripto paralar neden yükseliyor? İşte kripto para dünyasında son durum...
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1
Kripto para birimleri yükseliş seyrine devam ediyor. Kripto paraların atası olan kabul edilen Bitcoin'in yanı sıra Ethereum da değer kazandı. Milyarder iş adamlarının kripto para yatırımlarının durduğunu açıklamaları ve ilerleyen zamanda ticaretlerinde kripto paraları tekrar kullanmaya başlayabileceklerinin sinyalini vermeleri Bitcoin'i hareketlendirmişti.
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En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde yükseldi. Bitcoin böylelikle tekrar 43 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ethereum son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değerlenerek 2 bin 950 dolara çıktı ve 3 bin dolar barajına dayandı. Ethereum'da son bir haftada yaşanan yükseliş ise yüzde 21 seviyesine çıktı.
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KRİPTO PARA NEDEN YÜKSELİYOR?
Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş konu hakkında hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada yükselişte bir çok sebebin etkili olduğunu belirterek şöyle konuştu: Google'ın yeniden kripto reklamlarını vermeye başlaması, Amazon'un kripto ürün geliştirme ile ilgili üst düzey yönetici araması ve Twitter'ın sahibi Jack Dorsey'in kriptolara yönelik olumlu açıklamaları piyasalarda da gelecekte daha iyimser bir hava olacağı etkisi yaratıyor.
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İşin teknik kısmında da gelişmeler var. Londra Hardfork'unun da çıkışlarda etkisi oldu. Altyapı olarak çok güçlü alt coinler ve diğer protokoller geliyor. Dolayısıyla bu alanda çok daha fazla çözümcü kripto paraların varlığı kripto paraların yeni finansal düzeni oluşturacağı noktasında bir güven veriyor.Hâlâ durağan bir sezondayız diyebilirim. Yani iniş çıkışlar yine yaşanacaktır. Özellikle devletlerin ve finansal düzene ilişki Fed gibi kilit noktadaki kuruluşların açıklamaları ve tırnak içinde söylüyorum Çin'den gelebilecek manipülasyonlar olumsuz bir tablo da ortaya koyabilir.