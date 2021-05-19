Kripto para Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor? Bitcoin ve altcoinlerde son durum!
Kripto para Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan düşüş son 24 saatte hızla geriledi. Geçen hafta başlayan düşüş Bitcoin ve altcoinlerde devam ederken yatırımcılar Elon Musk'ı sorumlu olarak görüyor. Öte yandan kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 409.23 ve 534.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 22.64 düşüşle 409.37 dolara indi. Peki, kripto para Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor? İşte, Bitcoin ve altcoinlerde son durum
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor sorusu, piyasadaki pek çok yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. 30 bin dolar seviyesine kadar iğne atan Bitcoin, yüzde 35'in üzerindeki düşüş ile piyasa 2 trilyon dolarlık hacminin gerisine düşerek 1,4 trilyon seviyelerine geriledi. Peki, Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor? İşte, uzmanlardan düşüş hakkında önemli açıklamalar
Bitcoin ve altcoinlerdeki düşüş, ayı piyasası endişesi nedeniyle yakından takip ediliyor. Bir süredir konuşulan Bitcoin'deki düşüşün sebebi ise yatırımcılar tarafından Elon Musk olarak görülüyor. Bitcoin'deki düşüşle birlikte altcoinler de doğrudan etkileniyor. Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Bitcoin ile araç satışlarını askıya almasının ardından inişe geçen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi tüm zamanların en yüksek düzeyi 64 bin 500 dolardan yüzde 35’ten çok düşüşle 38 bin dolar düzeyine kadar gerileyince, piyasalarda toplam hacim de 1.8 trilyon dolara indi. Bitcoin fiyatları saat 09.30 itibarıyla yüzde 8.21 oranında düşüşle 39 bin 739 dolar seviyesinde hareket ediyor.
2
Musk, Twitter hesabından 13 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoini ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoinin harcadığı enerjinin yüzde 1inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" demişti.Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38 bin 854 ve 45 bin 812 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 38 bin 803 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 32.39 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara geriledi.
3
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2 bin 880 ve 3 bin 562 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 17.66 düşüşle 2 bin 880 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 32.93 ve piyasa hacmi de yaklaşık 61 milyar dolar düşüşle 333 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 409.23 ve 534.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 22.64 düşüşle 409.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 39.64 ve piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 62 milyar dolar düzeyindeydi.
4
Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1.0 trilyon 816 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 9,929 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.5’ini Bitcoin, yüzde 18.6’sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 198 milyar dolar düzeyindeydi.
5
Öte yandan Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.
Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.
Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.