Kripto para Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor? Bitcoin ve altcoinlerde son durum!

Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor sorusu, piyasadaki pek çok yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. 30 bin dolar seviyesine kadar iğne atan Bitcoin, yüzde 35'in üzerindeki düşüş ile piyasa 2 trilyon dolarlık hacminin gerisine düşerek 1,4 trilyon seviyelerine geriledi. Peki, Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor? İşte, uzmanlardan düşüş hakkında önemli açıklamalar



Bitcoin ve altcoinlerdeki düşüş, ayı piyasası endişesi nedeniyle yakından takip ediliyor. Bir süredir konuşulan Bitcoin'deki düşüşün sebebi ise yatırımcılar tarafından Elon Musk olarak görülüyor. Bitcoin'deki düşüşle birlikte altcoinler de doğrudan etkileniyor. Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Bitcoin ile araç satışlarını askıya almasının ardından inişe geçen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi tüm zamanların en yüksek düzeyi 64 bin 500 dolardan yüzde 35’ten çok düşüşle 38 bin dolar düzeyine kadar gerileyince, piyasalarda toplam hacim de 1.8 trilyon dolara indi. Bitcoin fiyatları saat 09.30 itibarıyla yüzde 8.21 oranında düşüşle 39 bin 739 dolar seviyesinde hareket ediyor.