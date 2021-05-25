Bitcoin ve altcoinler için yön neresi?

Bitcoin fiyatlarında art arda gelen haberler sonrasında gözlenen düşüşün ardından gözler yeni gelişmelere çevrilmişti. Her ne kadar kendisini yeniden toparlamaya çalışsa da art arda gelen olumsuz haberler dolayısıyla olumsuz tablodan sıyrılamayan bitcoin, altcoinler üzerinde de etkili oluyor. 30 bin seviyesine iğne attıktan sonra kademeli olarak 32 bin ve 28 bin seviyelerini görmeyi başaran bitcoin için destek noktaları önem arz ediyor. Peki, bitcoin ve altcoinler yükselecek mi? İşte, pek çok kişinin yakından takip ettiği kripto para piyasası hakkında detaylı bilgiler