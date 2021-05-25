Bitcoin ve altcoinler için yön neresi?

Kripto para yatırımcılarının odak noktası olan bitcoin fiyatları, son 1 aylık gidişatı nedeniyle yakından takip ediliyor. Pek çok altcoinin işlem çifti olan bitcoin fiyatlarındaki gerileme, tüm piyasada düşüşün gözlenmesine neden oldu. Bitcoin yatırımları ve Dogecoin üzerindeki etkisi ile bilinen Elon Musk'un söylemleri sonrasında ilk düşüş eğilimini gösteren kripto para dünyası, Çin başta olmak üzere bazı finans kuruluşlarının olumsuz yorumları sonrası 30 bin dolar seviyesine iğne attı. Pek , bitcoin ve diğer altcoinler yükselecek mi? İşte, piyasadaki uzmanlardan önemli bilgiler
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Bitcoin fiyatlarında art arda gelen haberler sonrasında gözlenen düşüşün ardından gözler yeni gelişmelere çevrilmişti. Her ne kadar kendisini yeniden toparlamaya çalışsa da art arda gelen olumsuz haberler dolayısıyla olumsuz tablodan sıyrılamayan bitcoin, altcoinler üzerinde de etkili oluyor. 30 bin seviyesine iğne attıktan sonra kademeli olarak 32 bin ve 28 bin seviyelerini görmeyi başaran bitcoin için destek noktaları önem arz ediyor. Peki, bitcoin ve altcoinler yükselecek mi? İşte, pek çok kişinin yakından takip ettiği kripto para piyasası hakkında detaylı bilgiler
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Kripto para piyasalarında, Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile başlayan, ABD ve Çinden gelen haberlerle derinleşen satışlar yerini alımlara bırakınca, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.Kripto para piyasa yeniden yükseldi | Bitcoin HaberleriKripto para piyasalarında, Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile başlayan, ABD ve Çinden gelen haberlerle derinleşen satışlar yerini alımlara bırakınca, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.
Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca beş birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
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Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 628 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;
- 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar,
- 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar,
- 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar,
- 7 Mayıs’ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
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Son 24 saat içinde 34,895.42 ve 39,835.14 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10.73 artışla 38.659.47 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 14.69 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 50 milyar dolarlık artışla 707 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,091.79 ve 2,750.53 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 23.42 artışla 2,098.52 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 25.25 ve piyasa hacmi yaklaşık 48 milyar dolarlık artışla 295 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 düştü. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.14 ve piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolar artışla 60 milyar dolar düzeyindeydi.
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Toplam 10,039 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.8’ini Bitcoin, yüzde 18.4’ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 211 milyar dolar düzeyindeydi.
Çin’in bitcoin madenciliği ve işlemlerine getirdiği kısıtlamaları artırmasının ardından bu ülkedeki birçok bitcoin madencisi faaliyetlerini durdurdu. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, kripto para madenciliğini hedef alan yeni kısıtlamaları Cuma geç saatlerde açıkladı. Dünya kripto para madenciliğinin yüzde 70’inin Çin’de gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Kripto paralarla yapılan alışveriş gibi işlemler ancak çok güçlü bilgisayar sistemleri tarafından doğrulandıktan sonra geçerlilik kazanıyor. İşlemlerin doğrulanması madencilik olarak adlandırılırken doğrulanan her işlem için ufak miktarda kripto para yaratılıyor, böylece kripto para arzı sağlanıyor.