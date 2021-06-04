Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin neden düşüyor? İşte Bitcoin fiyatlarında son durum
Bitcoin bir kez daha düşüşüyle gündemde. Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin Elon Musk'ın paylaşımı ardından yeniden düşüşe geçti. Bitcoin ile Tesla otomobil satışını durduran Musk, Bitcoin'in çevreci olmayan yöntemlerle madenciliğe neden olmasından dolayı eleştirmişti. Yatırımcılar, düşüşün nedenini ve kripto paradaki son durumu merak ediyor. Peki, Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin neden düşüyor? İşte Bitcoin fiyatlarında son durum
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Kripto para piyasalarında sert düşüşler devam ediyor. 64 bin doları aşan fiyatının ardından sert satış dalgası içine giren ve 29 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin yeniden düşüşe geçti. Bitcoin'e karşı tavır alan ve her fırsatta Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk, Twitter'dan attığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satışa sebep oldu.
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Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Elon Musk'ın tweeti sonrasında ise 37 bin dolar seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 37 bin 367 dolar, en yüksek ise 39 bin 272 dolar seviyesini gördü.
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Kripto para piyasalarında, Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile başlayan, ABD ve Çinden gelen haberlerle derinleşen satışlar yerini alımlara bırakınca, toplam hacim yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.
Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca beş birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden iki tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
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Ethereum da benzer oranda değer kaybı yaşadı. ETH fiyatı yüzde 3 düşüşle 2 bin 692 dolar oldu.
Dün değer kazanan Dogecoin geriledi. DOGE yüzde 13 azalarak 37 cent oldu.
Ripple ise yeniden 1 doların altına indi. XRP yüzde 6 değer kaybederek 97 cent oldu.