Ekonomi Haber Giriş: 04 Haziran 2021 - 09:19 | 04 Haziran 2021 - 09:19

Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin neden düşüyor? İşte Bitcoin fiyatlarında son durum

Bitcoin bir kez daha düşüşüyle gündemde. Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin Elon Musk'ın paylaşımı ardından yeniden düşüşe geçti. Bitcoin ile Tesla otomobil satışını durduran Musk, Bitcoin'in çevreci olmayan yöntemlerle madenciliğe neden olmasından dolayı eleştirmişti. Yatırımcılar, düşüşün nedenini ve kripto paradaki son durumu merak ediyor. Peki, Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin neden düşüyor? İşte Bitcoin fiyatlarında son durum