Bitcoin fiyatlarında son durum: Bitcoin kaç dolar oldu?

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.59 artışla 2,504.25 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 18.95 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 288.73 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin ise son 24 saatte yüzde 0.23 düşüşle 528.33 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 8.21 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 80.86 milyar dolara geriledi.