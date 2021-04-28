Bitcoin fiyatlarında son durum: Bitcoin kaç dolar oldu?
Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin, geçtiğimiz hafta ani düşüşüyle gündeme oturmuştu. Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50’nin altına gerileyen Bitcoin, yeni haftada toparlanmaya başladı ancak piyasadaki hacmi azaldı. Peki, Bitcoin fiyatlarında son durum ne? Bitcoin kaç dolar oldu?
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Tesla’nın Bitcoin satışından 101 milyon dolar net kâr elde ettiğinin ortaya çıkmasının ardından kripto para birimi yeniden yükseliş trendine geçti. Geçtiğimiz günlerde tarihi yüksek seviyesi olan 64 bin 813 dolara yükselen Bitcoin sert gerilemenin ardından 55,000 dolar sınırına yakın işlem görüyor.
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Son 24 saat içinde 52,117.91 ve 54,288.00 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.81 artışla 52,264.21 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.11 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 22 milyar dolar artışla 998.07 milyar dolara yükseldi.
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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.59 artışla 2,504.25 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 18.95 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 288.73 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin ise son 24 saatte yüzde 0.23 düşüşle 528.33 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 8.21 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 80.86 milyar dolara geriledi.
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Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 13 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden bir birim de düşenler arasındaydı.