Bitcoin caiz mi? İşte kripto paralar hakkında Diyanet'in açıklaması
2021 yılına damga vuran gelişmelerden biri de kripto paralardı. Bitcoin başta olmak üzere altcoinlerin yükselişi, pek çok kişiyi bir anda kripto paralara kanalize etti. Geleneksel yatırım araçlarından uzaklaşarak kripto paralara yatırım yapmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de bu paraların dini açıdan uygunluğu. Peki, Bitcoin caiz mi? Kripto paralar caiz mi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kripto paraların caiz olup olmadığı, bu alanda yatırım yapan ya da yapma düşüncesinde olan kişilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar özellikle bu konuda hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşünü sorguluyor. İşte, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kripto paralar hakkındaki görüşü...
2
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi sitesinde yer alan 2017 tarihli kararda şu ifadeler yer alıyor:
"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.
Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.
3
Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.
Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir."