Bitay nedir ve kimin? YTÜ'den Bitay hakkında açıklama!

YTÜ'DEN BİTAY AÇIKLAMASI "Son günlerde birçok vatandaşımızın maddi ve manevi zarara uğramasına yol açan Bitcoin vb. kripto para alım-satımı yapan, kendilerine itibar ve menfaat oluşturmak için kurumuzun adını kullanan firmalar ile hiçbir bağımız yoktur.



Bugün bazı haberlerde adı geçen ve kurumumuzla ilişkilendirilen Kripto Para Borsası şirketinin yetkililerinin sahip olduğu başka bir Şirket, YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde "KİRACI" olarak yer almış ve Nisan 2020 tarihinde kira sözleşmesi feshedilmek suretiyle ayrılmıştır. Ayrıca söz konusu şirket ile hiçbir akademisyenimizin ortaklık bağı bulunmamaktadır.



Kurumumuz adını kullanan ilgili firmalar ve yetkilisi hakkında ilki beş ay önce, 17.11.2020 tarihinde olmak üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle haksız çıkar sağlama" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu gelişme ile ilgili kamuoyu derhal bilgilendirilmiştir.



Yerli ve milli markalar doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece ulusal rekabet gücüne katkıda bulunma amacı güden YTÜ Yıldız Teknopark olarak, çatımız altındaki çalışmaları titizlikle takip ederken bu tip haberlerde kurumumuzun adının geçmesini üzüntüyle karşılamaktayız.



Bu vesile ile konunun tafsilatı ile anlaşılabilmesi için detaylı açıklamamız aşağıdaki gibidir.



Ülkemiz sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunan ve 21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda kurulan YTÜ Yıldız Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesi dahilinde teknolojik bilgi üretmek, yenilik geliştirmek, verimliliği artırmak, ürün kalite ve standardını yükseltmek gibi teknolojimizin gelişimine uyum ve katkı sağlamak isteyen firmalara Teknoloji Geliştirme Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda çeşitli olanak, birikim, altyapı, tesis, makine ve ekipmanlardan yararlanma gibi sair imkanlar sunarak teknolojik alt yapı hizmeti sağlamaktadır.



Bu bağlamda Teknoloji Geliştirme Bölgesi imkanlarından faydalanmak isteyen firmalar YTÜ Yıldız Teknopark dahilinde yürütmek istedikleri projelerini YTÜ Yıldız Teknopark’ a sunmaktadır. Söz konusu projeler Teknoloji Geliştirme Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca başvurucu firmanın projeleri, üniversitelerimizin öğretim üyelerinin de dahil olduğu bağımsız bir Proje Değerlendirme Komisyonu’nca incelenmekte ve ilgili kanunlara uygunluğu tespit edilmektedir.



Başvurucu firmaların projelerinin kabul alması ilgili firmanın yalnızca YTÜ Yıldız Teknopark’ ta faaliyet gösterebilir olduğuna işaret etmektedir. Haliyle söz konusu onay, YTÜ Yıldız Teknopark’ın firmaların Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yürüttükleri ve/veya yürütecekleri faaliyetlerin içerisinde olduğu, herhangi bir katkı sağladığı veya projenin herhangi bir aşamasında yer aldığı anlamına gelmemektedir.



YTÜ Yıldız Teknopark, yalnızca Teknoloji Geliştirme Kanunu’nun sunmuş olduğu sınırlar dahilinde ülkemiz sanayisinin gelişmesi adına teknolojik altyapı hizmeti sunmakta olup firmaların yalnızca konum olarak YTÜ Yıldız Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan laboratuvarları kullanmış olmaları da YTÜ Yıldız Teknopark’ın projede emeği veya desteği olduğu anlamına gelmemektedir.



İşbu sebeplerle; YTÜ Yıldız Teknopark’ta yürütülen proje faaliyetlerinin içerisinde olduğumuz, katkı sunduğumuz veya kamu nezdinde ilgili projede yer alıyormuş algısı oluşturabilecek herhangi bir açıklama veya iddianın gerçeği yansıtmadığını değerli kamuoyuna duyururuz.



Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark’ın desteği ile yürütmüş oldukları faaliyetleri geliştirdikleri iddiasıyla kamuoyu nezdinde dürüstlük kuralına aykırı reklamlar yapan, gerçek dışı ve yanıltıcı bir izlenim bırakan firmalara itibar etmeyiniz. Bir kez daha özellikle belirtmek isteriz ki, Bitcoin vb. kripto para alım-satımı yapan ve adımızı kullanan bu firmalar ile hiçbir bağımız yoktur.



Söz konusu açıklamalar ve iddialar, Yıldız Teknik Üniversitesi ile YTÜ Yıldız Teknopark’ın marka değeri ve ticari itibarını kullanmak, bu sayede bir güvenilirlik oluşturmak gayesiyle ileri sürülmektedir.



Bu kapsamda iş ilişkileri hakkında gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vererek rekabette öne geçmek, kamunun menfaatine ve hukuka aykırı bir rekabet yürütmek maksadıyla Yıldız Teknik Üniversitesi ile YTÜ Yıldız Teknopark’ın unvanlarını kullanan, bu doğrultuda tüketicinin aldatılmasına, onlara yanlış bilgi verilmesine ve ekonomik düzenin bozulmasına sebep olan gerçek ve tüzel kişiler hakkında söz konusu fiillerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına çeşitli suç duyurularında bulunulduğunu ve diğer hukuki süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla bildiririz."