Bist 100 arefe günü açık mı? İşte arefe günü borsa çalışma saatleri

HOTBİT BORSASI NE ZAMAN AÇIKLACAK? Kripto para borsası Hotbit, yaptığı bir duyuruyla siber saldırıya uğradığını açıklamıştı. Kripto para borsası Hotbit, on gün önce uğradığı saldırı sonrası, sabah saatlerinde yeniden hizmete girdi. Ancak kripto para borsası henüz alış satış işlemlerini açılmış değil. Daha önce yapılan açıklamada Hotbit borsasının 7 gün içerisinde yeniden aktifleşebileceği belirtilmişti.