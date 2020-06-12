Bisikletiyle kamyon altında kaldı, yakınları fenalık geçirdi
ERZURUM'da, evlerinin önünden geçen karayolunda, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gürkan Zengin (10), hafriyat kamyonun çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren yakınları, kamyon sürücüsü D.İ.'ye (57) saldırırken, linç edilmek istenen şoför, kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Baba Serkan Zengin'in, 8 yıl önce bir çocuğunu yine kamyon altında kalması sonucu kaybettiği öğrenildi.