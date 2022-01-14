Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Birsen Bekgöz, Survivor 2022 Ünlüler kadrosunda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Şimdi ne yapacakDünya nefesini tuttu Fed'i izliyor! Şimdi ne yapacak?#FED Faiz Kararı
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Son imza ne anlama geliyorFatih Terim'in vedasındaki şifreler! Son imza ne anlama geliyor?#Fatih Terim
Omicron PCR testlerini de etkiledi Ağızdan mı, burundan mı etkili | 3 SORU 3 YANITOmicron PCR testlerini de etkiledi! Ağızdan mı, burundan mı etkili? | 3 SORU 3 YANIT#Koronavirüs
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi hizmete giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarTürkiye’nin ilk istihbarat gemisi hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı
Anıtkabirdeki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılarAnıtkabir'deki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılar#MSB
Milyonların gözü Mecliste Zam farkları ne zaman ödenecek İşte son durum...Milyonların gözü Meclis'te! Zam farkları ne zaman ödenecek? İşte son durum...#Memur
Neden hâlâ oynuyor 34 yaşına geldi Baba Djokovicin sözleri oğlunu bile utandırdı'Neden hâlâ oynuyor? 34 yaşına geldi' Baba Djokovic'in sözleri oğlunu bile utandırdı#Novak Djokovic
Sahte doçent için karar verildiSahte doçent için karar verildi!#Zehra Zulal Atalay Laçin
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
Fatihte yangında can pazarı Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...Fatih'te yangında can pazarı! Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...#Yangın
Transparan Beren Partiye damga vurdu...Transparan Beren! Partiye damga vurdu...#Beren Saat
Erkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştıErkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştı#Prens Andrew'nun Unvanları Alındı
Oyunu açan şaşırdı, milyonların karşısına Ahmet Çalık mesajı çıktıOyunu açan şaşırdı, milyonların karşısına 'Ahmet Çalık' mesajı çıktı#Easports
Elon Muskın tweeti Dogecoini uçurdu İşte son durum...Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçurdu! İşte son durum...#Kripto Para
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Birsen Bekgöz, Survivor 2022 Ünlüler kadrosunda

#Birsen Bekgöz#Survivor Birsen#Birsen Bekgöz Kimdir

Birsen Bekgöz, Survivor 2022 kadrosunda yer alıyor. Ünlüler Takımı yarışmacıları arasında bulunan Birsen Bekgöz’ün hayatı merak ediliyor. Birsen Bekgöz daha önce 2018 yılında yarışmaya katılmıştı. Daha sonra Nihat Doğan ile olan beraberliği ile gündeme gelmişti. Peki, Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli Birsen Bekgöz, Survivor 2022 Ünlüler kadrosunda

Survivor Birsen’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star kadrosunda yer alan Birsen Bekgöz yarışmaya daha önce 2018 yılında katılmıştı. 1980 doğumlu olan Birsen Bekgöz aslen Ankaralıdır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Survivor Birsen, üç Türkiye rekorunun sahibidir.

2/3BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz, 1980 yılında Almanya Berlin’de dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Eğitimine Almanya’da başlamış, lisans eğitimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.

3/3Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli Birsen Bekgöz, Survivor 2022 Ünlüler kadrosunda

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

Birsen Bekgöz, İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birsen Bekgöz#Survivor Birsen#Birsen Bekgöz Kimdir