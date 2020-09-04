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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 12:02 | 

Birol Ünel kimdir, neden öldü? Duvara Karşı filmiyle ünlenmişti

Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti. Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, 59 yaşındaydı. Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Birol Ünel kimdir, neden öldü? Biral Ünel’in hastalığı neydi? İşte Birol Ünel’in hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler…

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Fatih Akın’ın yönettiği Duvara Karşı, Temmuz’da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, 1961 yılındı Silifke'de dünyaya geldi. Ailesi 1968 yılında Almanya'ya göç eden Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında Yolcu filmiyle başladı.

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1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın’ın yönettiği Temmuz’da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. Duvara Karşı ile de ününü perçinledi.

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Doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Birol Ünel, 4 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Alkol sorunu olduğu bilinen Birol Ünel kanser hastasıydı.

4ROLÜ GERÇEK OLDU
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ROLÜ GERÇEK OLDU

Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” filminde başrolü Sibel Kekilli ile paylaşan Ünel, bu yapımda alkol sorunu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Türk kızla yaptığı evliliği ve bu süreçte yaşadıklarını konu alıyordu.

Duvara Karşı filminin ardından Birol Ünel ve Sibel Kekilli Almanya ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

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Ünel, son olarak Nil Karaibrahimgil'in He Man klibinde rol almıştı.

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