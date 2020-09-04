Birol Ünel kimdir, neden öldü? Duvara Karşı filmiyle ünlenmişti

ROLÜ GERÇEK OLDU Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” filminde başrolü Sibel Kekilli ile paylaşan Ünel, bu yapımda alkol sorunu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Türk kızla yaptığı evliliği ve bu süreçte yaşadıklarını konu alıyordu.



Duvara Karşı filminin ardından Birol Ünel ve Sibel Kekilli Almanya ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.