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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 10:23,

Birlikte atladılar

Rol aldığı diziyle adını duyuran genç oyuncu, yeni sevgilisiyle çıktığı tatilde böyle görüntülendi.

Backgrid UK

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1AVRUPA TATİLİ
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AVRUPA TATİLİ

Kamera karşısına geçtiği Made In Chelsea adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Tiffany Watson, Avrupa tatilini sürdürüyor.Sonra rubanın kenarına ulaşan Tiffany Watson ve sevgilisi, kısa bir tereddütten sonra kendilerini denize bıraktı. Genç oyuncu ve sevgilisi, bir ara da otelin havuzunun hemen yanında bulunan kayalıklara çıkıp oradan denize atladı. Çift, daha sonra da şezlonglarına uzanıp güneşlenmeye devam etti.

2ÖNCE AMSTERDAM SONRA FRANSA
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ÖNCE AMSTERDAM SONRA FRANSA

Önce kız kardeşiyle birlikte Amsterdam'ı ziyaret eden 26 yaşındaki Watson, son olarak da Fransa'da görüntülendi.

3DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ
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DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ

Fransa'nın Cannes kentindeki ünlü otelde konaklayan Tiffany Watson ve sevgilisi deniz keyfi yaptı.

4ROMANTİK ANLAR
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ROMANTİK ANLAR

İkili, önce denizin üzerinde bulunan, otele ait dubada oturup uzun uzun sohbet etti. Şakalayıp gülüşen ikili bir ara da romantik anlar yaşadı.

5SERİN SULARA ATLADILAR
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SERİN SULARA ATLADILAR

Sonra dubanın kenarına ulaşan Tiffany Watson ve sevgilisi, kısa bir tereddütten sonra kendilerini denize bıraktı.

6KAYALIK ATLAYIŞI
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KAYALIK ATLAYIŞI

Genç oyuncu ve sevgilisi, bir ara da otelin havuzunun hemen yanında bulunan kayalıklara çıkıp oradan denize atladı.

7GÜNEŞLENMEYE DEVAM
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GÜNEŞLENMEYE DEVAM

Çift, daha sonra da güneşlenmeye devam etti.

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