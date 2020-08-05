Birlikte atladılar

AVRUPA TATİLİ Kamera karşısına geçtiği Made In Chelsea adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Tiffany Watson, Avrupa tatilini sürdürüyor.Sonra rubanın kenarına ulaşan Tiffany Watson ve sevgilisi, kısa bir tereddütten sonra kendilerini denize bıraktı. Genç oyuncu ve sevgilisi, bir ara da otelin havuzunun hemen yanında bulunan kayalıklara çıkıp oradan denize atladı. Çift, daha sonra da şezlonglarına uzanıp güneşlenmeye devam etti.