Birlikte atladılar

Rol aldığı diziyle adını duyuran genç oyuncu, yeni sevgilisiyle çıktığı tatilde böyle görüntülendi.
Backgrid UK
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AVRUPA TATİLİ
Kamera karşısına geçtiği Made In Chelsea adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Tiffany Watson, Avrupa tatilini sürdürüyor.Sonra rubanın kenarına ulaşan Tiffany Watson ve sevgilisi, kısa bir tereddütten sonra kendilerini denize bıraktı. Genç oyuncu ve sevgilisi, bir ara da otelin havuzunun hemen yanında bulunan kayalıklara çıkıp oradan denize atladı. Çift, daha sonra da şezlonglarına uzanıp güneşlenmeye devam etti.
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ÖNCE AMSTERDAM SONRA FRANSA
Önce kız kardeşiyle birlikte Amsterdam'ı ziyaret eden 26 yaşındaki Watson, son olarak da Fransa'da görüntülendi.
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DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ
Fransa'nın Cannes kentindeki ünlü otelde konaklayan Tiffany Watson ve sevgilisi deniz keyfi yaptı.
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ROMANTİK ANLAR
İkili, önce denizin üzerinde bulunan, otele ait dubada oturup uzun uzun sohbet etti. Şakalayıp gülüşen ikili bir ara da romantik anlar yaşadı.
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SERİN SULARA ATLADILAR
Sonra dubanın kenarına ulaşan Tiffany Watson ve sevgilisi, kısa bir tereddütten sonra kendilerini denize bıraktı.
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KAYALIK ATLAYIŞI
Genç oyuncu ve sevgilisi, bir ara da otelin havuzunun hemen yanında bulunan kayalıklara çıkıp oradan denize atladı.