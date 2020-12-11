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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 09:34 | 

Birkan Sokullu 1,5 yıllık aşkını anlattı

Masumlar Apartmanı dizisi ile bu aralar öne çıkan isimlerden biri olan Birkan Sokullu, Hello dergisine konuştu. 1,5 yıldır Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Sokullu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

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Birkan Sokullu, Aslı Enver’den 2015’te boşandı. Berrak Tüzünataç ile 3 yıl büyük aşk yaşadılar. Dilan Çiçek Deniz ile olan ilişkisi ise kısa sürdü.

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Sokullu mutluluğu 1.5 yıl önce buldu. Sosyetik çift Sinem- Kemal Gürkaynak’ın kızları Eda ile birlikte olan oyuncu, ilişkilerini Hello Dergisine anlattı...

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Birkan Sokullu “Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.

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Eda Gürkaynak ilişkilerinin ilk döneminde New York Üniversitesi’nde öğrenim görüyordu. Çiftin ilişkisi evliliğe doğru gidiyor.

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