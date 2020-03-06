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Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 16:30, /

Birisi çocukluk diğeri genç kızlık halimiz: Takipçilerini güldürdü

Bazı ünlülerin esprili sosyal medya paylaşımları takipçilerini gülümsetiyor. Bunun son örneklerinden birini de Safiye Soyman sergiledi.

INSTAGRAM

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Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan ile yan yana çekilen bir pozunu filtre uygulamalarından geçirdi. Fotoğrafın bu halinde iki sanatçı da çocuksu bir görünüme büründü, Sonra aynı pozun güncel haliyle birleştirerek Instagram sayfasında paylaştı.

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Soyman paylaşımına "Birisi çocukluk, alttaki genç kızlık halimiz (şimdiki) benim Barbie'mle" mesajını yazdı. Bu paylaşım kısa zamanda iki bine yakın beğeni topladı, çok sayıda da yorum aldı. Birçok takipçisi Soyman'ın paylaşımına "Çok güldük, alemsin" yorumunu yaptı.

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