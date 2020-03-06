Birisi çocukluk diğeri genç kızlık halimiz: Takipçilerini güldürdü

Soyman paylaşımına "Birisi çocukluk, alttaki genç kızlık halimiz (şimdiki) benim Barbie'mle" mesajını yazdı. Bu paylaşım kısa zamanda iki bine yakın beğeni topladı, çok sayıda da yorum aldı. Birçok takipçisi Soyman'ın paylaşımına "Çok güldük, alemsin" yorumunu yaptı.