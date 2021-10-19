Birinci dönem ne zaman bitecek? 2021 sömestr tatili ne zaman? İşte MEB'in verdiği tarih

'15 Tatil ne zaman' sorusu, son günlerde en çok sorgulanan ve cevabı merak edilen soru oldu. Sömestr tatiline yönelik araştırmalarını yoğunlaştıran öğrenciler, 15 gün sürecek sömestr tatillerinin başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...