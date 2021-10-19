Birinci dönem ne zaman bitecek? 2021 sömestr tatili ne zaman? İşte MEB'in verdiği tarih
2021-2022 eğitim dönemi tüm hızıyla devam ederken, yarıyılın ilk ayını geride bırakan öğrenciler şimdiden 15 tatile yönelik araştırma yapmaya başladı. İnternette 'Sömestr ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler, konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaları öğrenmek istiyor. Peki, sömestr ne zaman başlayacak? Birinci dönem ne zaman bitecek?
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'15 Tatil ne zaman' sorusu, son günlerde en çok sorgulanan ve cevabı merak edilen soru oldu. Sömestr tatiline yönelik araştırmalarını yoğunlaştıran öğrenciler, 15 gün sürecek sömestr tatillerinin başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
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SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.