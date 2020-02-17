Biri 50 diÄŸeri 24 yaÅŸÄ±nda

Hemen hemen aynÄ± zaman dilimi iÃ§inde benzer bir poz da Kendall Jenner'dan geldi.24 yaÅŸÄ±ndaki Jenner da ablasÄ± Kim Kardashian'Ä±n koleksiyonundan bir bikiniyle Ã§ektiÄŸi pozunu paylaÅŸtÄ±. Jenner'Ä±n, 'hikayeler' bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer verdiÄŸi bu paylaÅŸÄ±mÄ± da bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.