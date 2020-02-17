MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBiri 50 diÄŸeri 24 yaÅŸÄ±nda
GeriMagazin Biri 50 diÄŸeri 24 yaÅŸÄ±nda
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Magazin
Haber GiriÅŸ: 17 Åžubat 2020 - 10:50, /

Biri 50 diÄŸeri 24 yaÅŸÄ±nda

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Instagram'da paylaÅŸtÄ±klarÄ± 'Ayna karÅŸÄ±sÄ±' pozlarÄ±yla gÃ¼ndem oldu.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1

50 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez ile 24 yaÅŸÄ±ndaki Kendall Jenner, sosyal medyada olay oldu. Bunun nedeni, her ikisinin de hemen hemen aynÄ± zaman dilimi iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m.

2

Bir sÃ¼re Ã¶nce 50 yaÅŸÄ±na giren Jennifer Lopez, beyaz bikinisiyle ayna karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ektiÄŸi pozunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Lopez'in dinlenip tekrar enerji toplamÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade ettiÄŸi bu pozu, yaklaÅŸÄ±k 7 milyon beÄŸeni aldÄ±.Â

3

Hemen hemen aynÄ± zaman dilimi iÃ§inde benzer bir poz da Kendall Jenner'dan geldi.24 yaÅŸÄ±ndaki Jenner da ablasÄ± Kim Kardashian'Ä±n koleksiyonundan bir bikiniyle Ã§ektiÄŸi pozunu paylaÅŸtÄ±. Jenner'Ä±n, 'hikayeler' bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer verdiÄŸi bu paylaÅŸÄ±mÄ± da bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.

4

Ä°ki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n bu benzer pozlarÄ± da sosyal medyada birbiriyle kÄ±yaslandÄ±. Lopez'in Jenner'Ä±n neredeyse iki katÄ± daha ileri yaÅŸta olmasÄ±na raÄŸmen onunla boy Ã¶lÃ§Ã¼ÅŸÃ¼yor olmasÄ± hayranlarÄ±ndan tam not aldÄ±.

5
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi