Biri 50 diÄŸeri 24 yaÅŸÄ±nda

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Instagram'da paylaÅŸtÄ±klarÄ± 'Ayna karÅŸÄ±sÄ±' pozlarÄ±yla gÃ¼ndem oldu.
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50 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez ile 24 yaÅŸÄ±ndaki Kendall Jenner, sosyal medyada olay oldu. Bunun nedeni, her ikisinin de hemen hemen aynÄ± zaman dilimi iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m.
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Bir sÃ¼re Ã¶nce 50 yaÅŸÄ±na giren Jennifer Lopez, beyaz bikinisiyle ayna karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ektiÄŸi pozunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Lopez'in dinlenip tekrar enerji toplamÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade ettiÄŸi bu pozu, yaklaÅŸÄ±k 7 milyon beÄŸeni aldÄ±.Â
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Hemen hemen aynÄ± zaman dilimi iÃ§inde benzer bir poz da Kendall Jenner'dan geldi.24 yaÅŸÄ±ndaki Jenner da ablasÄ± Kim Kardashian'Ä±n koleksiyonundan bir bikiniyle Ã§ektiÄŸi pozunu paylaÅŸtÄ±. Jenner'Ä±n, 'hikayeler' bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer verdiÄŸi bu paylaÅŸÄ±mÄ± da bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.
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Ä°ki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n bu benzer pozlarÄ± da sosyal medyada birbiriyle kÄ±yaslandÄ±. Lopez'in Jenner'Ä±n neredeyse iki katÄ± daha ileri yaÅŸta olmasÄ±na raÄŸmen onunla boy Ã¶lÃ§Ã¼ÅŸÃ¼yor olmasÄ± hayranlarÄ±ndan tam not aldÄ±.