Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuçları ekranı! Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusu
6 ay ertelemeli 10 bin TL destek kredisi için yaklaşık iki haftadır başvuruları kabul eden Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, başvuru sonuçları için değerlendirmeleri açıklamaya devam ediyor. Hane geliri 5 bin liranın altında bulunan yüz binlerce kişinin başvuruda bulunduğu bireysel temel ihtiyaç kredisi için başvuru sonuçları ekranı üzerinden değerlendirme detayları görüntülenebiliyor. Peki, henüz işlem yapmayan vatandaşlar, 6 ay ödemesiz 10 bin lira bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemini nasıl gerçekleştirebilecek? İşte, başvuru ve kredi başvuru sonuçları ekranı hakkında bazı bilgiler
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Pek çok kişinin 6 ay ödemesiz 10 bin lira destek kredisi olarak adlandırdığı temel ihtiyaç destek kredisi, üç kamu bankası tarafından tahsis edilmeye devam ediliyor. Her bankanın kişi başı 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liralık seçeneklerle başvuruyu kabul ettiği süreçte, değerlendirme sonucuna göre kredi tahsisi gerçekleşiyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank internet siteleri üzerinden alınan bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurusu, hane gelirinin 5 bin liranın altında olması halinde kabul edilecek. Peki, 6 ay ertelemeli 10 bin lira kredi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır ve başvuru işlemi nasıl gerçekleşir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
6 AY ÖDEMESİZ 10 BİN LİRA BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
3 bankanın tahsis ettiği temel ihtiyaç kredisi için belirli şartlara sahip olmak gerekiyor. 0,49 faizle 6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.
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BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti.
Albayrak, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışanlarının hafta sonları dahil yoğun bir çaba sergileyerek bu süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştığını bildirdi.
Albayrak, tüm kamu bankaları çalışanlarının 7/24 esasına dayalı büyük bir gayretle bu talepleri takip ettiğini, bu bankaların kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu ve 795 bin vatandaşın da konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için toplam 40,6 milyar liralık borcunu ötelediğini hatırlattı.
Bakan Albayrak, Halkbank'ın da 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde, 3 ayda vadesi gelecek 3,5 milyar lira tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak ertelediğini dile getirerek, "Kamu bankaları tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında dururken, özel bankaların tavrı bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankalarımızı da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.