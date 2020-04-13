Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuçları ekranı! Vakıfbank Halkbank Ziraat Bankası 10 bin TL kredi başvurusu

Pek çok kişinin 6 ay ödemesiz 10 bin lira destek kredisi olarak adlandırdığı temel ihtiyaç destek kredisi, üç kamu bankası tarafından tahsis edilmeye devam ediliyor. Her bankanın kişi başı 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin liralık seçeneklerle başvuruyu kabul ettiği süreçte, değerlendirme sonucuna göre kredi tahsisi gerçekleşiyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank internet siteleri üzerinden alınan bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurusu, hane gelirinin 5 bin liranın altında olması halinde kabul edilecek. Peki, 6 ay ertelemeli 10 bin lira kredi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır ve başvuru işlemi nasıl gerçekleşir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



6 AY ÖDEMESİZ 10 BİN LİRA BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



3 bankanın tahsis ettiği temel ihtiyaç kredisi için belirli şartlara sahip olmak gerekiyor. 0,49 faizle 6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.



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