Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu: 10 bin TL Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank kredi sorgulama

Ekonomik istikrar kapsamında devreye alınan tüm desteklerin insanlara ulaşması için bir seferberlik içerisinde çalıştıklarını belirten Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Nakdi yardımlarımız başladı. 2,1 milyon ailemize bir milyon liralık nakdi yardımları elhamdülillah ulaştırdık. İnşallah çok yakın zamanda 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için devreye aldığımız 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği kapsamındaki tahsislerin Cuma günü başladığını ifade etmiştim. Bugün itibariyle 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu. Halk Bankamız da hız kesmiyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959’a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı Paraf Kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon lira oldu. KOBİ’lerimize ve sanayicilerimize sunduğumuz işe devam desteğine başvuran firma 67 bin 229 oldu. Bu firmaların 39 bin 651’inin süreçlerini neticelendirdik ve sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis edildi” ifadelerini kullandı.