Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu: 10 bin TL Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank kredi sorgulama
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için 6 ay ödemesiz ve 36 ay vade ile tahsis edilen 10 bin TL bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurusu bugün de devam ediyor. Şu ana kadar milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu bireysel temel ihtiyaç kredisi, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden yapılan başvuru aracılığıyla müracaat ediliyor. Hane geliri 5 bin liranın altında olma şartının arandığı bireysel temel ihtiyaç kredisi 0,49 faiz oranı ile kullandırılacak. Peki, 6 ay ödemesiz 10 bin TL bireysel ihtiyaç kredisi sonuçları sorgulama ekranına nereden ulaşılabilecek? İşte, başvuru işlemini tamamlayan kişilerin merakla araştırdığı o bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
3 farklı seçenekle vatandaşların başvurusuna açılan bireysel temek ihtiyaç destek kredisi, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin lira olarak değerlendiriliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank mobil şubeleri üzerinden gerçekleşen kredi başvuru işlemleri, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hesaplara tahsis adımına geçiyor. Peki, bireysel ihtiyaç destek kredisi başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, pek çok kişinin 10 bin TL seçeneğine başvurduğu Vakıfbank Ziraat Bankası Halkbank kredi başvuru ekranıBİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU İŞLEMİ
10 bin lira 36 ay vade ve 6 ay ödemesiz kredi için başvurular devam ediyor. 5 milyona yakın kişinin başvuruda bulunduğu Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi, değerlendirme işlemleri tamamlanan ve kredi almaya uygun görülen kişilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor. Koronavirüs nedeniyle küresel çapta ortaya çıkan olumsuzluklardan zarar görmemesi için vatandaşa düşük faizle ve 6 ay ödemesiz verilen bireysel temel ihtiyaç destek kredisi için başvuru noktaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olacak.
Detayları okumak için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız…
6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
4
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkartıldığını duyuyoruz. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz” dedi.
5
Ekonomik istikrar kapsamında devreye alınan tüm desteklerin insanlara ulaşması için bir seferberlik içerisinde çalıştıklarını belirten Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Nakdi yardımlarımız başladı. 2,1 milyon ailemize bir milyon liralık nakdi yardımları elhamdülillah ulaştırdık. İnşallah çok yakın zamanda 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için devreye aldığımız 10 bin lira limitli temel ihtiyaç desteği kapsamındaki tahsislerin Cuma günü başladığını ifade etmiştim. Bugün itibariyle 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu. Halk Bankamız da hız kesmiyor. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959’a çıktı. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı Paraf Kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon lira oldu. KOBİ’lerimize ve sanayicilerimize sunduğumuz işe devam desteğine başvuran firma 67 bin 229 oldu. Bu firmaların 39 bin 651’inin süreçlerini neticelendirdik ve sanayicimize bu kapsamda şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis edildi” ifadelerini kullandı.