Bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 ay geri ödemesiz olarak planlanan ve corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başlatılan temel ihtiyaç kredisine vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Geçtiğimiz hafta başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, başvuru sonuçlarının onaylanma süreci ve ardından talep edilen miktarda kredinin hesaplarına yatacakları tarihi araştırıyor. Tüm bunlar yaşanırken Berat Albayrak konuya ilişkin şunları demişti; '5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.' İşte, kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç kredisine başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenler...