Bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere sunulan kredi uygulamasının başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL olarak başvuruları online ortamda alınan ihtiyaç kredisinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Söz konusu kamu bankalarından ihtiyaçları için kredi çekme talebinde bulunan vatandaşlar, kredi başvurularının onaylanıp, paraların ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Peki, Bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç kredisi sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay ödemesiz kredi ne zaman sonuçlanır?
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6 ay geri ödemesiz olarak planlanan ve corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başlatılan temel ihtiyaç kredisine vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Geçtiğimiz hafta başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, başvuru sonuçlarının onaylanma süreci ve ardından talep edilen miktarda kredinin hesaplarına yatacakları tarihi araştırıyor. Tüm bunlar yaşanırken Berat Albayrak konuya ilişkin şunları demişti; '5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak.' İşte, kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç kredisine başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenler...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 ay geri ödemesiz kredi başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz."dedi.
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BERAT ALBAYRAK AÇIKLADI
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir
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Kredi başvuru sonuçları ile ilgili net tarih bilgisi yok. Her banka kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra başvuru sonuçlarını açıklayacaktır. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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GERİ ÖDEME ŞEMASI
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL’ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.
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GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
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7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
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5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.