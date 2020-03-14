Birçok şirket başladı! Çoğu kişi bunları bilmiyor... İşte 15 soruda Corona virüste çalışma hakları

8- Çalışanlar işe gitmekten kaçınabilirler mi? Çalışanın işe gitmekten kaçınabilmesi için ciddi ve yakın tehlikenin mevcudiyeti gerekir. Örneğin işçilerin yakın temasla bulunduğu bir diğer çalışanın enfekte olduğu belirlenmesine rağmen işe gelmeye devam etmesi ve durumun tespit edilmesine karşın işveren tarafından engellenmemesi, gibi ağır risk içeren durumlarda gerekli tedbir alınana kadar işçi çalışmaktan kaçınabilir.