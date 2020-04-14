Birçok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyordu! Yasak kalkana kadar yapılmayacak...

Gelir vergisi beyannamesini (veya kurumlar vergisi, KDV veya muhtasar gibi beyannameleri ve bildirimleri...) mali müşaviri aracılığıyla vergi dairesine veren mükelleflerin, mali müşavirleri 65 yaş üstünde ise veya mali müşavirlerinin kronik rahatsızlıkları bulunuyorsa, o kişiler de mücbir sebep halinde kabul ediliyor.