Birçok kişi bilmiyor! İşveren isterse maaşınızı tamamlar...

Cevap: Kısa çalışma ödeneği ile çalışanların, 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor ve günlük brüt kazanç tutarının yüzde 60’ı ödeniyor. Bunu da devlet karşılıyor ve işveren herhangi bir ödeme yapmıyor. Yıllık izinde olanlar için de durum aynı. Yüzde 60’ını devlet öder, yüzde 40’ını işveren öder diye bir kural ya da kaide yok. Ancak kimi işletmeler devletin ödediğinin üzerini tamamlıyor ve yüzde 40’ını ödüyor.