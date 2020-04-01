Birçok kişi bilmiyor! İşveren isterse maaşınızı tamamlar...

Soru: Şirketin kısmi çalışma döneminde yıllık izinde olanların maaş hesaplaması nasıl yapılır? Maaşın yüzde 100’ü şirket tarafından mı yatırılır, yoksa yüzde 60 devlet yüzde 40 işveren tarafından yatırılır veyahut sadece yüzde 60 devlet tarafından mı yatırılır. Sabahattin Yıldız
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Cevap: Kısa çalışma ödeneği ile çalışanların, 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor ve günlük brüt kazanç tutarının yüzde 60’ı ödeniyor. Bunu da devlet karşılıyor ve işveren herhangi bir ödeme yapmıyor. Yıllık izinde olanlar için de durum aynı. Yüzde 60’ını devlet öder, yüzde 40’ını işveren öder diye bir kural ya da kaide yok. Ancak kimi işletmeler devletin ödediğinin üzerini tamamlıyor ve yüzde 40’ını ödüyor.
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İşverenle anlaşırsanız izninizi kullanabilirsiniz
Soru: Çalıştığım iş yerinde koronavirus sebebiyle birikmiş izinleri olan işçilere ücretli izinleri kullandırılıyor. Benim de birikmiş iznim olduğu için geçen hafta itibariyle izne çıktım. Önümüzdeki iki hafta da iznim devam edecek. Toplamda 120 gün birikmiş iznim vardı. Üç hafta izne çıktıktan sonra, kalan iznime kendi isteğimle kesintisiz devam edebilir miyim? Koşullar nedeniyle işverenimden böyle bir talepte bulunabilir miyim? Eğer işe davet edilirsem, iş yerinin çalışma durumu söz konusu olursa çalışmaktan imtina edebilir miyim? Kıdem hakkımı talep edebilir miyim? Volkan Dişli
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Cevap: Üç hafta izne çıktıktan sonra, kalan izninize devam edip etmeyeceğiniz işveren ile aranızda yapacağınız anlaşmaya bağlı. Ancak işveren 3 hafta izinden sonra kalan tüm izinlerinizin hepsini birden kullandırmayabilir. Böyle bir hakkı da var. İşveren ile bu durumu konuşup, ortak karar almanız gerekiyor. Daha açık bir anlatımla kalan izninizin tamamını kullanmanız işverenin onayına bağlı. İzniniz bittikten sonra, yeni de izin verilmemişse,
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işe gitmek durumundasınız. Gitmezseniz, işvereninizin, iş sözleşmenizi tek taraflı fesh etme hakkı bulunuyor. Kıdem tazminatınıza gelince, işveren sizi işten çıkarırsa tazminat alabilirsiniz, kendiniz ayrılırsanız ya da iş sözleşmesine aykırı hareket ile işveren sizi işten çıkarırsa alamazsınız.
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Kronik hastayı izne çıkartabilirsiniz
Soru: Özel sektörde kronik hastalığı olan işçilerde işverenin nasıl ilerlemesi gerekiyor? Çalışana biz ne tür izin vermeliyiz? Devletin genelgesine göre, kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaması gerekiyor. Bu durumda SGK kronik hastalığı olan çalışanın ücretini ödüyor mu? Şükran Çetin
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Cevap: Kronik hastalıkla ilgili izin düzenlemesi sadece kamu çalışanları ile ilgili. Özel sektörü kapsayacak bir durum henüz söz konusu değil. Bu durumda çalışanı izne çıkartabilirsiniz. Eğer kısa çalışma ödeneğine başvurursanız, çalışanın maaşının yüzde 60’ını devle karşılıyor.
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Kısa çalışmadan yararlanmazsınız
Soru: 3 Şubat 2020 de işe başladım. 60 günüm, 3 Nisan’da doluyor. İşyeri kısa çalışma ödeneği alacak ben yararlanamıyor muyum? 2 binden fazla prim gün sayım var. Ne yapmam lazım? Ramazan Türkoğlu
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Cevap: Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor.
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Bu şartlarda size bu kapsama girmiyorsunuz. Ancak işveren sonradan yeni işçi veya çalışılmayan sürenin arttırılması için talepte bulunulabiliyor. Bu durum da yeni bir başvuru olarak değerlendiriyor. Yani, işveren, sonradan kısa çalışma ödeneğine yeniden başvurabilir.
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Emekliler kısa çalışma ödeneğine girmiyor
Soru: Emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor mu? Hamza Sarı
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Cevap: Emeklilerden işsizlik sigortası primi kesilmiyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için de işsizlik sigortası primi kesilmesi ve ödenmesi gerekiyor. Bu durumda emekli olanlar, yani emekli maaşı alanlar, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor.
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3 yılda 450 gün prim ödemeniz gerekiyor
Soru: 2016 Eylül ayında KKTC de üniversiteden mezun oldum ve çalışmaya başladım, 2018 Temmuz ayına kadar (400 gün gözüküyor). Ardından Türkiye’ye geri döndüm. Türkiye’de de 2019 Ocak ayından beri çalışmaktayım. Bir kere iş değiştirdim, 381 günüm var. Çalıştığım yer virüs salgınından dolayı kapandı. 60 günlük sigorta mevzusunda problem yok ama 450 gün işsizlik sigortası olmuyor. Kısa dönem çalışma ücreti alabilir miyim? Doğa Çetin
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Cevap: 2019 Ocak ayından beri çalışıyorsanız 15 aydır işsizlik sigortası primi ödüyorsunuz demektir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için son 60 gün hizmet akdine tabi olmak ve son 3 yıl içinde 450 gün prim, dolayısıyla da işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor.
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Bu şartlarda yararlanmanız da gerekiyor. Ancak son 3 yıl içinde sadece 381 gün işsizlik sigortası primi ödenmişse, yararlanamazsınız.
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Çalışma ödeneğine işçi başvuramaz
Soru: İşsizlik maaşım 5.2.2020 tarihinde sona erdi. 28.2.2020 de tekrar işe başladım. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor muyum? Turgay Ünal
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Cevap: Öncelikle kısa çalışma ödeneğine siz başvuramıyorsunuz, işvereniniz başvurabiliyor. Maalesef siz yararlanamıyorsunuz. Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olmanız ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor.
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Kısa çalışma Bağ-Kurluyu kapsamıyor
Soru: Koronavirüsten dolayı kısa çalışma ödeneği olacak. Ben esnafım ve küçük bir dükkanım var. Virüs sebebi ile işler kötü gitti ve 1-2 ay süre ile kapatmak zorunda kaldım. İşyerinde herhangi çalışanım yok, tek ben varım ve işletme sahibiyim. Bu durumda kısa çalışma ödeneğinden kendim için faydalanabilir miyim? Murat Sarı
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Cevap: Kısa çalışma ödeneğinden 4/A’lı çalışanlar, yani işçi statüsünde çalışanlar yararlanabiliyor. İşçilerin maaşından işsizlik sigortası fonu için kesinti yapılıyor, Bağ-Kur’lulardan işsizlik fonu için kesinti yapılamıyor. Bu şartlarda kısa çalışma ödeneği alamazsınız.
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Staj maaşlarında kesinti yapılamaz
Soru: Salgından dolayı stajlarına ara verilen üniversite ve lise öğrencilerinin okul tarafından sigortalılıkları da iptal edilmiştir. Bu durumda bizim şirket olarak stajyerlere herhangi bir ücret ödeme zorunluluğumuz var mıdır? Damla Karakılıç
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Cevap: Staj yapan öğrencilerin ücretleri için devlet katkı yapıyor. Mesleki eğitim alanlar ya da stajyer öğrencilere devletin katkısı kademeli oluyor. En düşük 210 lira, en yük 420 lira. Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere de net asgari ücretin yüzde 30’u tutarında ücret ödenmesi gerekiyor. Koronavirüs tatili nedeniyle staj maaşlarında herhangi bir kesinti yapılamıyor.
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İşveren kısa çalışmaya yeniden başvurabilir
Soru: Çalışmış olduğum şirket kısa çalışma ödeneğine başvuruyor. Fakat ben 60 günlük süreyi karşılayamıyorum. 10.2.2020 tarihinde iş başı yaptım. Bu durumda benim kısa çalışma ödeneği ya da başka bir imkandan faydalanmam söz konusu olmayacak mı? Şirket ücretsiz izin düşünüyor. Bu durumda gelirim olmamış olacak. Nasıl bir yol izlemem gerekir? Yüksel Ağca
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Cevap: Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olmanız ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor. Sizin durumunuz bu şartları karşılamıyor.
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Ancak işvereniniz belirli bir süreden sonra sizin gibi başka çalışanları varsa onlar içinde başvuruda bulunabilir. Bu durum yeni başvuru sayılıyor.
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Emeklilik primlerininiz yatmayacak
Soru: Plastik fabrikasında çalışıyoruz ve destek başvurusu kabul edilmiş işyerimizin. Kısa çalışma ödeneğinde sigorta primimiz işveren tarafından ödenmeyecek ise devlet mi ödeyecek? Yoksa eksik gün mü görünecek? Eksik gün olursa emeklilik süremiz mi uzayacak? Enes Kuru
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Cevap: Kısa çalışma ödeneği döneminde işveren de devlet de sizlerin sigorta primlerini yatırmayacak. Devlet sadece genel sağlık sigortası primini karşılayacak.
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Kısa çalışma uygulanan işçiler adına çalışılmayan günler için SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin, 18-Kısa Çalışma Ödeneği olarak bildirilmesi gerekecek. Bu durumda emeklilik için eksik prim gün sayısı olacak.