MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBirçok kişi bilmiyor! Bunu yapanı 16 ülke kabul etmiyor
GeriEkonomi Birçok kişi bilmiyor! Bunu yapanı 16 ülke kabul etmiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 07:02,

Birçok kişi bilmiyor! Bunu yapanı 16 ülke kabul etmiyor

Seyahatte bu kadar önemli bir yeri olmasına rağmen, pasaportların ilginç tarihi ve her ülkeye bağlı özelliklerini birçok kişi bilmez.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ama aslında bu belgeler, içindeki tasarımlar, damgalar ve yazılarla hem her ülkeyi anlatır, hem de olmazsa olmazdı. İşte daha önceden duymadığınız inanılmaz bilgiler...

2PASAPORTUN KÖKENİ
Abone Olgoogle-news

PASAPORTUN KÖKENİ

Herhangi bir sehayat dokümanı için bilinen ilk atıf Nehemya kitabında geçiyor. Persli bir memur, Kral I. Artaserhas'a mektup yazıyor. Filistin'in güneyi boyunca ilerlemek için "nehrin ötesindeki yöneticilerin" kendisine güvenli bir şekilde geçiş vermesi için belge istiyor.

3İLK PASAPORT İNGİLTEREDE
Abone Olgoogle-news

İLK PASAPORT İNGİLTERE'DE

Kimlik göstergesi olarak modern anlamdaki ilk pasaportu 15. yüzyılda İngiltere'de veriliyor. Kral 5. Henry, halkının Britanya dışında kimliğinin belli olması için pasaportları kullanıyor.

4EN GÜÇLÜ PASAPORT
Abone Olgoogle-news

EN GÜÇLÜ PASAPORT

Japonya pasaportları, 2020'de dünyanın en güçlü pasaportları oldu.

5EN KÖTÜ 4 ÜLKE
Abone Olgoogle-news

EN KÖTÜ 4 ÜLKE

Somali (32), Irak, Afganistan ve Suriye vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı 30'dan az, dünyanın en güçsüz pasaportu bu ülkelerde.

616 ÜLKE İSRAİLi KABUL ETMİYOR
Abone Olgoogle-news

16 ÜLKE İSRAİL'i KABUL ETMİYOR

Suriye, Sudan, İran, Irak, Yemen, Libya, Kuveyt, Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Brunei, Lübnan, Malezya, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, pasaportu İsrail'den olan kişilerin ülkeye girişlerine izin vermiyor.

7
Abone Olgoogle-news

Pasaportunda İsrail vizesi bulunanlar da İran, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Libya tarafından kabul edilmiyor. Libyalılar bununla da yetinmeyip İran, Suriye ve Filistinlileri de kabul etmiyor.

8
Abone Olgoogle-news

İsrail'de de yasaklar var. Hükümet, kendi vatandaşlarının Somali, Afganistan, İran, Irak, Pakistan, Lübnan, Libya, Sudan, Suriye ve Yemen topraklarına girişine izin vermiyor. Filistinlilerin ülkeye girişleri de kısıtlanmış durumda.

9
Abone Olgoogle-news

Dağlık Karabağ bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle Ermenistan pasaportuna sahip olanlar Azerbaycan'a giremiyor ancak Azerbaycan pasaportu sahipleri vizesiz şekilde Ermenistan topraklarına girebiliyor.

10
Abone Olgoogle-news

Pasaportlar kırmızı tonlarında, mavi, siyah ve yeşil renklere sahip. Avrupa ve eski Demir Perde ülkeleri politik nedenlerden dolayı bordoyu kullanıyor.

11
Abone Olgoogle-news

Amerika ve Okyanusya kıtası ise sonradan keşfedildiği için mavi renge sahip.

12
Abone Olgoogle-news

Fas, Pakistan, Suudi Arabistan gibi bazı müslüman ülkeler ise dini nedenlerden ötürü yeşil rengi kullanıyor.

13
Abone Olgoogle-news

Ülke kimliklerinin belirgin olması için pasaportlarda parlak tonlar kullanan ülkelerin başını ise parlak kırmızı kullanan İsviçre çekiyor. Singapur turuncuya çalan bir kırmızı kullanıyor. Kanada ise acil seyahat belgesi.

14
Abone Olgoogle-news

Kanada ve ABD'nin acil seyahat etmesi gereken kişilere geçici olarak beyaz pasaport sağlıyor.

15
Abone Olgoogle-news

Şili'ye bağlı UNESCO mirası listesindeki Paskalya Adası'na giriş yaptığınızda pasaportunuza ünlü Moai heykellerinin bulunduğu bir damga yiyorsunuz.

16
Abone Olgoogle-news

Peru da geri kalmıyor. Inka medeniyetinin büyüleyici kalıntı Macchu Picchu şehrinin küçük bir manzarası pasaportta damga olarak kendini gösteriyor. Vatikan'a gittiğinizi kimse bilemiyor çünkü pasaporta işlenmiyor. Parasını ödeseniz bile damga vurmuyorlar.

17
Abone Olgoogle-news

Kanada vatandaşları pasaport başvurusunda bulunurken doğum tarihlerinin seyahat belgesinde yer almamasını tercih edebiliyorlar, ancak bu durum bazı ülkelerden vize alınması konusunda sıkıntı doğurabiliyor.

18
Abone Olgoogle-news

20. yy başlarına kadar pasaportlarda fotoğraf kullanılmıyordu. Ta ki, 1. Dünya Savaşı sırasında bir Alman casus İngiltere'ye sahte pasaportla giriş yapıncaya dek. Sonrasında bu dalga çığ gibi yayıldı.

19
Abone Olgoogle-news

Britanya'da 1920 yılında verilmeye başlanan mavi tonlarındaki pasaportlarda kişinin bilgileri el yazısıyla giriliyor ve değiştirildiğinde damga vurulmak zorunda.

20
Abone Olgoogle-news

Günümüzün biyometrik şartlarının aksine, eskiden pasaportlara aile fotoğrafı koymak mümkündü. 16 yaşın altında olmak ve fotoğraftaki bireylerin yüzlerinin belirgin olması kâfiydi.Arthur Conan Doyle'un 1915 yılındaki pasaport fotoğrafı bir sosisli arabasında çekilmişti.

21
Abone Olgoogle-news

Avustralyalılar ilk pasaportlarını1. Dünya Savaşı sırasında, 1917 yılında almıştır. Savaş sırasında yürürlüğe giren Savaş Önlemleri Kanunu, İngiliz Milletler Topluluğu’nun dışına seyahat edecek herkese kimlik belgesi taşıma zorunluluğu getirmişti.

22
Abone Olgoogle-news

Eşi ve iki çocuğu da vardı. İngilizler 100 yıl sonra da yaratıcılığını konuşturdu ve cep telefonuyla çekilecek fotoğraflara izin vereceğini belirtti. Selfie hariç tabi.

23
Abone Olgoogle-news

Selfie demişken, 2004 yılından beri pasaport fotoğraflarında gülümsemek yasak. Sebebi doğal görünüşü bozuyor olması.

24
Abone Olgoogle-news

İngiltere'de tüm pasaportlar Kraliçe namına veriliyor ama Kraliçe pasaporta gerek duymuyor. İstediği gibi gezebiliyor. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri içinse pasaport zorunlu.

25
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı ve birinci derece akrabaları diplomatik ayrıcalıklara sahip özel bir pasaport kullanıyor. Bazı ülkelerde tüm devlet başkanlarına, ömür boyu diplomatik pasaport veriliyor.

26
Abone Olgoogle-news

Eski Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin pasaportunda yalnızca 16 sayfa vardı ve bunun yedi sayfası da pasaport sahibinin kişisel bilgileriyle doluydu.

27
Abone Olgoogle-news

Kanada pasaportunun tek esprisi beyaz olabilmesi değil. Mavi ışık olarak bilinen ultraviyole ışığa tutulduğunda gizli simgeler beliriyor, havai fişekler patlayabiliyor.

28
Abone Olgoogle-news

İskandinav ülkeleri de ışık altında farklılaşan pasaportlara sahip. Norveç pasaportuna ışık tutulduğunda, kutuplardaki meşhur kuzey ışıklarına ait figürler görülebilir.

29
Abone Olgoogle-news

Finlandiyalılar ise işi biraz daha sanata dökmüş. Sayfaları hızlıca çevirdiğinizde mini bir çizgi film izliyorsunuz. Alt taraftaki geyik koşmaya başlıyor.

30
Abone Olgoogle-news

Pasifik'te bir ada ülkesi olan eski Britanya sömürgesi Tonga, ülkenin gelirini artırmak için 20 bin $ karşılığında pasaportunu yabancılara satıyor. Üstelik AB ülkelerine vizesiz giriş imkânı var.

31
Abone Olgoogle-news

Tayland pasaportlarının kapağında ülkenin ulusal amblemi olan ve kraliyet ile kralın gücünü simgeleyen Garuda yer alıyor.

32
Abone Olgoogle-news

Japonya vatandaşları 20 yaşına geldiklerinde iki farklı pasaport tipi için başvuru yapabiliyorlar. Mavi pasaportlar beş yıl geçerliyken, kırmızılar on yıl boyunca geçerli. 1998 yılında biyometrik pasaportları ilk uygulamaya koyan ülke Malezya’dır.

33
Abone Olgoogle-news

İspanya vatandaşları 172 ülkeye vizesiz veya kapıda vize uygulamasıyla seyahat edebiliyor.

Günümüzde İtalyan pasaportları kırmızı, ancak 1966 yılında yeşil ve 1953 yılında maviydi.

34
Abone Olgoogle-news

1996 yılında Çin vatandaşlarının %77'si yalnızca devlet kuruluşlarında çalışan kişilerin alabildiği ‘kamu işleri’ pasaportu taşıyordu. Normal Hindistan pasaportları 36 sayfadan oluşuyor, ancak sık seyahat edenler 60 sayfalık pasaport talep edebiliyorlar.

35
Abone Olgoogle-news

Avusturya pasaportunun her sayfası farklı bir eyaletin armasını taşıyor. Bir adet biyometrik Güney Kore pasaportunun üretilmesi sekiz saat sürüyor ve günde 26.500 tane pasaport üretilebiliyor.

36
Abone Olgoogle-news

Yeni Zelanda'nın resmi dillerinden olan Maorice, ülkenin pasaportunda ilk defa 2000 yılında kullanılmaya başlanmış ve Fransızca'nın yerini almıştır. Ülkenin daha önce 'Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı' olan adı 1927 yılında 'Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı' olarak değiştirildi.

37
Abone Olgoogle-news

2007 yılına kadar Filipinler'in pasaportu yeşil renkteydi. Rusya’da çok sayıda farklı uluslararası pasaport tipine ek olarak, Rusya ve eski Sovyet ülkeleri arasında seyahat için bir dahili pasaport da veriliyor.

38
Abone Olgoogle-news

Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ne kolay seyahat imkan sağladığı için Singapur pasaportları aynı zamanda sahteleriyle de meşhur.

39
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi