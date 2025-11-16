Birçok ilde kar yolları kapattı, burada ise hala denize giriliyor

"ANTALYA'DA YAZ DEVAM EDİYOR"

Pazar gününü sahilde balık tutarak değerlendiren Mehmet Karadereli, "Kasım ayının ortasındayız ama Antalya'da yaz devam ediyor. Antalyalılar alışkın bu havalara, gördüğünüz gibi denize girende var, balık tutanda var. Çayını kahvesini alıp deniz kenarında vakit geçirende var. Hava çok güzel, yaz iklimi biraz uzadı gibi. Biz balıkçılar bu durumdan pek memnun değiliz, deniz suyunun biraz soğuması lazım. Soğumuyor, hala denize giriyor arkadaşlar. Genel anlamda güzel, sahillerimiz hala dolu, turistlerde gitmedi otellerde dolu" dedi.