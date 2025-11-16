×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Birçok ilde kar yolları kapattı, burada ise hala denize giriliyor

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Deniz Keyfi#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 15:31

Kasım ayının ortalarında Türkiye'nin birçok noktasında karla mücadele edilirken, turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin keyfini yaşadı.