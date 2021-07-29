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Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 - 07:51 | 

Birce Akalay'ın aşk tatili

Yaz geldi, ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!

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Birce Akalay, 1 aydır aşk yaşadığı ve ilk kez geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görüntülendiği mimar Erdem Hamza ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Birce Akalay önceki gün arkadaşlarıyla Ortakent’teki Dalga Beach’teydi. Denize girerken objektife yansıyan oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere el salladı. Akalay, sevgilisiyle de akşam saatlerinde plajda bir araya geldi. (Ali KESER)

2Kendini tatille ödüllendirdi

Kendini tatille ödüllendirdi

Bayram tatili boyunca üst üste 7 konser veren Hande Ünsal, yoğun maraton sonrası soluğu Marmaris’te aldı. Kendini tatille ödüllendiren şarkıcı, tekne kiralayarak arkadaşlarıyla beraber mavi sulara açıldı. Deniz ve güneşin tadını çıkararak enerji depolayan Ünsal, konserlerine Çeşme, Kemer, Bodrum ve Sakarya’da devam edeceğini söyledi.

3Güzel bir gün

Güzel bir gün

Ece Uslu, plaj fotoğraflarını “Güzel bir gündü” notuyla Instagram’da paylaştı. Oyuncu, takipçilerinden de bir ricada bulundu: “Spam altındayım, bol bol yorum almam gerekiyor.”

4Aradığınız kişiye ulaşılamıyor

Aradığınız kişiye ulaşılamıyor

Tanem Sivar, şu sıralar tüm vaktini büyük oğlu Süleyman ve 4 aylık bebeği Kemal’le ilgilenerek geçiriyor. Sivar, oğullarıyla verdiği bu pozu sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “Aradığınız kişiye bu aralar ulaşılamıyor, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.”

5Vina’nın deniz sevinci

Vina’nın deniz sevinci

Çeşme’de tatil yapan Müge Boz, önceki gün minik kızı Vina’yla plajda görüntülendi. Anne-kızın keyifli anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

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