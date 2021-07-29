Birce Akalay'ın aşk tatili

Aradığınız kişiye ulaşılamıyor Tanem Sivar, şu sıralar tüm vaktini büyük oğlu Süleyman ve 4 aylık bebeği Kemal’le ilgilenerek geçiriyor. Sivar, oğullarıyla verdiği bu pozu sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “Aradığınız kişiye bu aralar ulaşılamıyor, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.”