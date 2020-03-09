Birce Akalay isyan etti: Fotoğrafta cinsellik yok!

Birce Akalay, kısa bir süre sonra aynı fotoğrafı tekrar sayfasında yayınladı. Altına da "Kadınları öldürmeyin. Tecavüz ve taciz etmeyin. Vurmayın, sövmeyin, haklarını gasp etmeyin, ötekileştirmeyin, istediğiniz şekillere sokmaya, seslerini kısmaya, varlıklarını, kimliklerini, amaçlarını, hayallerini yok etmeye çalışmayın, içlerindeki çocuğu aşağılamayın, bedenlerini metalaştırmayın, kategorize etmeyin yeter! Yoksa bize her gün kadınlar günü." notunu düştü.