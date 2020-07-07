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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 09:15,

Birce Akalay Bodrum tatilinde: Yine yakaladınız!

Bodrum'da tatil yapan Birce Akalay kendisini görüntüleyen muhabirlere “Yine yakaladınız, sizden kaçmıyor” dedi.

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Birce Akalay sevgilisi Fasih Saylan ile Bodrum tatiline başladı. Bitez’deki Doria Beach’te görüntülenen oyuncu, güneşten rahatsız olduğu için akşam saatlerinde denize girmeyi tercih etti.

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Bu sırada sevgilisi, habercileri fark etti. Birce Akalay’ı uyardı. Bir süre sudan çıkmayan Akalay arkadaşına “Havlumu getirir misin?” diye seslendi.

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İskeleye çıktıktan sonra da muhabirlere selam verip “Yine yakaladınız, sizden kaçmıyor” dedi.

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2004’te, Türkiye 3. Güzeli seçilen Birce Akalay tacı taktığı günlerden daha havalıydı. Tüm plajın dikkatini çekti. (Posta)

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