Birce Akalay Bodrum tatilinde: Yine yakaladınız!

Birce Akalay sevgilisi Fasih Saylan ile Bodrum tatiline başladı. Bitez’deki Doria Beach’te görüntülenen oyuncu, güneşten rahatsız olduğu için akşam saatlerinde denize girmeyi tercih etti.Bu sırada sevgilisi, habercileri fark etti. Birce Akalay’ı uyardı. Bir süre sudan çıkmayan Akalay arkadaşına “Havlumu getirir misin?” diye seslendi. İskeleye çıktıktan sonra da muhabirlere selam verip “Yine yakaladınız, sizden kaçmıyor” dedi.2004’te, Türkiye 3. Güzeli seçilen Birce Akalay tacı taktığı günlerden daha havalıydı. Tüm plajın dikkatini çekti. (Posta)