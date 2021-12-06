Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? İşte Bircan Bali'nin açıklaması!

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculardan Bircan Bali'nin olmamasının nedeni merak edildi. Sağlık sorunlarından dolayı Söylemezsem Olmaz'da yer alamadığını söyleyen Bircan Bali, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.