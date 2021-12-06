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GeriMagazin Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? İşte Bircan Bali'nin açıklaması!
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Haber Giriş: 06 Aralık 2021 - 11:36 | 

Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? İşte Bircan Bali'nin açıklaması!

Ekranların sevilen sabah programı Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali'nin bugün olmaması izleyenler tarafından araştırılmalara neden oldu. Peki, Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? İşte Bircan Bali'nin yaptığı açıklama...

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Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculardan Bircan Bali'nin olmamasının nedeni merak edildi. Sağlık sorunlarından dolayı Söylemezsem Olmaz'da yer alamadığını söyleyen Bircan Bali, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2COVIDDEN ŞÜPHELENİYORUZ

"COVID'DEN ŞÜPHELENİYORUZ"

Sağlık sorunlarından dolayı yayına katılamadığını belirten Bircan Bali, gıda zehirlenmesi yaşadığını, ancak sonrasında yoğun kemik ağrısı nedeniyle covid-19 riski taşıyabileceğinden süphelendiklerini açıkladı.
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Covid testi sonucu çıkana kadar Söylemezsem Olmaz'da yer alamayacağını ekleyen Bircan Bali, "Negatifi görünce sizlerleyim inşallah" müjdesini verdi.
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