Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? İşte Bircan Bali'nin açıklaması!
Ekranların sevilen sabah programı Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali'nin bugün olmaması izleyenler tarafından araştırılmalara neden oldu. Peki, Bircan Bali Söylemezsem Olmaz'da neden yok, ayrıldı mı? İşte Bircan Bali'nin yaptığı açıklama...
Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculardan Bircan Bali'nin olmamasının nedeni merak edildi. Sağlık sorunlarından dolayı Söylemezsem Olmaz'da yer alamadığını söyleyen Bircan Bali, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.