Birbirinden güzel Türk Bayrağı görselleri ve Türk Bayraklı Kadir Gecesi mesajları
Milli Bayramlarda okullarda, evlerde ve iş yerlerinde dalgalanan Türk Bayrağı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ve Kadir Gecesi'nin en çok paylaşılan görseli oldu. Dalgalanan Türk Bayrağı resimleri hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir çok kişinin sosyal medya profilini süslüyor. İşte birbirinden güzel Türk Bayrağı görselleri ve Türk Bayraklı Kadir Gecesi mesajları...
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Türk Bayrağı hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de Kadir Gecesi'ni kutlamak isteyenlerin en çok rağbet gösterdiği görsel. Dini ve milli bayram kutlamaları için bağımsızlığın simgesi Türk Bayrağını tercih edecek olanlar internet üzerinden görsel ve mesaj araştırması yapıyor. Birbirinden güzel Türk Bayrağı görselleri ve Türk Bayraklı Kadir Gecesi mesajları...
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9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı ve Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi kutlarım, dualarınız kabul olsun. İlahi mesajın insanlığa ulaştırıldığı, bin aydan daha hayırlı bu gecede günahlarımızın af, dualarımızın kabul olmasını temenni eder, ülkemizin ve dünyanın her türlü beladan ve musibetlerden kurtuluşuna vesile olmasını diler, İslam aleminin #KadirGecesi’ni tebrik ederiz. Ramazana veda ettiğimiz bu günler hem buyruk hem de kurtuluş müjdesidir. Hayır ve rahmet ayı olan Ramazan'a kavuşmak dileğiyle. Kadir geceniz mübarek olsun inşallah... İslam Alemi'nin mübarek #Kadirgecesi 'ni tebrik ediyor; bin aydan daha hayırlı olan bu aziz gecenin hürmetine, İnsanlığın salgın illetinden kurtulmasını, barış ve huzura ermesini, Rabbimin Vatanımızı milletimizi devletimizi kazalardan belalardan muhafaza etmesini temenni ederim. İslam âleminin #KadirGecesi’ni tebrik ediyor, bu gece de yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyoruz.
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#Kadirgecesi 'nin kadrini bilenlerden olmak niyazıyla, gönül kubbemiz dualarla dolsun. Hepinize, sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. #KadirGecemiz mübarek olsun. İlahi mesajın insanlığa ulaştırıldığı, bin aydan daha hayırlı bu gecede günahlarımızın af, dualarımızın kabul olmasını temenni eder, ülkemizin ve dünyanın her türlü beladan ve musibetlerden kurtuluşuna vesile olmasını diler, İslam aleminin #KadirGecesi’ni tebrik ederiz. İlahi mesajın insanlığa ulaştırıldığı, bin aydan daha hayırlı bu gecede günahlarımızın af, dualarımızın kabul olmasını temenni eder, ülkemizin ve dünyanın her türlü beladan ve musibetlerden kurtuluşuna vesile olmasını diler, İslam aleminin #KadirGecesi’ni tebrik ederiz.
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Sana yalvaracak, af dileyecek yüzü olmadığı halde, affınla, merhametinle kulunun yüzünü güldüren ALLAH'ım, bizleri de Senin nezdinden gelen bir sevinçle sevindir .." Hayırlı Kandiller... Tüm İslam aleminin #KadirGecesi mübarek olsun. İslam'ın kadir ve kıymetini bilenlere selam olsun. Bu mübarek gecenin hürmetine, Rabbim kendisine yakışır kullar olabilmeyi bizlere nasip etsin.