Birbirinden güzel Türk Bayrağı görselleri ve Türk Bayraklı Kadir Gecesi mesajları

9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı ve Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi kutlarım, dualarınız kabul olsun.

İlahi mesajın insanlığa ulaştırıldığı, bin aydan daha hayırlı bu gecede günahlarımızın af, dualarımızın kabul olmasını temenni eder, ülkemizin ve dünyanın her türlü beladan ve musibetlerden kurtuluşuna vesile olmasını diler, İslam aleminin #KadirGecesi’ni tebrik ederiz.

Ramazana veda ettiğimiz bu günler hem buyruk hem de kurtuluş müjdesidir. Hayır ve rahmet ayı olan Ramazan'a kavuşmak dileğiyle. Kadir geceniz mübarek olsun inşallah...

İslam Alemi'nin mübarek #Kadirgecesi 'ni tebrik ediyor; bin aydan daha hayırlı olan bu aziz gecenin hürmetine, İnsanlığın salgın illetinden kurtulmasını, barış ve huzura ermesini, Rabbimin Vatanımızı milletimizi devletimizi kazalardan belalardan muhafaza etmesini temenni ederim.

İslam âleminin #KadirGecesi’ni tebrik ediyor, bu gece de yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyoruz.