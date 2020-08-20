Biraz güneşlendi, biraz yüzdü ama hiç gülmedi

Sevgilisi kulaklıkla müzik dinlerken Madaline Ghenea da bir süre cep telefonuyla ilgilendi. Çift, daha sonra birlikte denize doğru ilerledi. Birlikte yüzen Ghenea ve sevgilisi Del Vecchio birlikte yüzdüler. Görüntülendiklerini fark eden çiftin yüzünün hiç gülmemesi de dikkatlerden kaçmadı.