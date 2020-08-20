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Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 16:40 | 

Biraz güneşlendi, biraz yüzdü ama hiç gülmedi

Ünlü model ve yeni sevgilisi İtalya tatilini sürdürüyor. Çift, önceki gün de plajda görüntülendi. Biri müzik dinledi, diğeri cep telefonuyla ilgilendi.

Backgrid UK

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Ünlü model ve yeni sevgilisi İtalya tatilini sürdürüyor. Çift, önceki gün de plajda görüntülendi. Biri müzik dinledi, diğeri cep telefonuyla ilgilendi.

Backgrid UK

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Sonra birlikte denize girdiler. Ama iki sevgilinin yüzündeki ciddi ifade dikkatlerden kaçmadı.

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Romanyalı model ve oyuncu Madalina Ghenea, yeni sevgilisi Leonardo Mario Del Vecchio ile birlikte çıktığı İtalya tatilini sürdürüyor.

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Bir süredir tatil cenneti Portofino'da bulunan çift önceki gün de plajda görüntülendi. Geçen hafta yanlarında Ghenea'nın eski eşi Matei Stratan'dan dünyaya gelen kızı Charlotte ile oynayan çift bu kez plaja yalnız başlarına gitti.

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Sevgilisi kulaklıkla müzik dinlerken Madaline Ghenea da bir süre cep telefonuyla ilgilendi. Çift, daha sonra birlikte denize doğru ilerledi. Birlikte yüzen Ghenea ve sevgilisi Del Vecchio birlikte yüzdüler. Görüntülendiklerini fark eden çiftin yüzünün hiç gülmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Madalina Ghenea ve sevgilisi Leonardo Mario Del Vecchio daha sonra havlularına sarınıp kaldıkları villanın yolunu tuttu.

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1987 yılında Romanya'nın Slatina kentinde dünyaya gelen Madalina Ghenea, henüz 15 yaşındayken modellik yapmaya başladı. Kariyerini daha fazla geliştirmek için İtalya, Almanya, Avusturla, İspanya, Fransa gibi ülkelerde kısa sürelerle yaşadı. Model, yaşamını bir süredir İtalya'da sürdürüyor.

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Madalina Ghenea, 2007 yılında Eros Ramazotti'nin Il Tempora Tra Di Noi adlı şarkısının klibinde oynayarak daha fazla dikkat çekti. Madalina Ghenea, kariyerinde daha çok İtalyan markalarının tanıtım yüzü olarak biliniyor.

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2011 yılında I Soliti Idioti adlı filmde kamera karşısına geçerek oyunculuğa da adım attı. İki yıl sonra Jude Law ile birlikte Dom Hemingway filminde rol aldı. 2015 yılında da İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun Youth (Gençlik) adlı filminde de oynadı.Madalina Ghenea, ana dilinin yanı sıra iyi derecede İtalyanca ve İngilizce konuşabiliyor.

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