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Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 14:07, /

Biraz D vitamini

İki ünlü model sosyal izolayonda güneş banyosu keyfi yaptı.

BACKGRID UK

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1GÜNEŞ BANYOSU

GÜNEŞ BANYOSU

Coronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerine çekildi ve sosyal izolasyon süreci yaşıyor. Bunlara ünlüler de dahil. Ama bazı ünlüler bu süreçte açık havaya çıkacak kadar şanslı. Bunlardan ikisi de podyumların ünlü modellerinden Bella Hadid diğeri de meslektaşı Alessandra Ambrosio.

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Bella Hadid, izolasyon sürecini lüks evinde geçiriyor. Sık sık da çektiği pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bunlardan birini de kısa bir süre önce paylaştı. Bella Hadid, güneşlenirken çekilen pozunu "biraz D vitamini alabildiği için şanslı olduğunu" belirten bir not eşliğinde paylaştı. Hadid'in bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. 

3EVİM GÜZEL EVİM

EVİM GÜZEL EVİM

Bir başka ünlü model Alessandra Ambrosio da "evim güzel evim" diye konum bildirdiği evinin havuz başında güneşlenirken çekilen bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

4TAKİPÇİLERİ BEĞENİ YAĞDIRDI

TAKİPÇİLERİ BEĞENİ YAĞDIRDI

Ambrosio'nun bu pozu da takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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