Bella Hadid, izolasyon sürecini lüks evinde geçiriyor. Sık sık da çektiği pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bunlardan birini de kısa bir süre önce paylaştı. Bella Hadid, güneşlenirken çekilen pozunu "biraz D vitamini alabildiği için şanslı olduğunu" belirten bir not eşliğinde paylaştı. Hadid'in bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.