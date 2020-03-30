İki ünlü model sosyal izolayonda güneş banyosu keyfi yaptı.
BACKGRID UK
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GÜNEŞ BANYOSU
Coronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerine çekildi ve sosyal izolasyon süreci yaşıyor. Bunlara ünlüler de dahil. Ama bazı ünlüler bu süreçte açık havaya çıkacak kadar şanslı. Bunlardan ikisi de podyumların ünlü modellerinden Bella Hadid diğeri de meslektaşı Alessandra Ambrosio.
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Bella Hadid, izolasyon sürecini lüks evinde geçiriyor. Sık sık da çektiği pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bunlardan birini de kısa bir süre önce paylaştı. Bella Hadid, güneşlenirken çekilen pozunu "biraz D vitamini alabildiği için şanslı olduğunu" belirten bir not eşliğinde paylaştı. Hadid'in bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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EVİM GÜZEL EVİM
Bir başka ünlü model Alessandra Ambrosio da "evim güzel evim" diye konum bildirdiği evinin havuz başında güneşlenirken çekilen bir pozunu takipçileriyle paylaştı.
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TAKİPÇİLERİ BEĞENİ YAĞDIRDI
Ambrosio'nun bu pozu da takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.