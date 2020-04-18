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Ferit ÖMEROĞLU
Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 12:22,

Biran Damla Yılmaz: Hiçbir zaman başrol olmak istemiyordum

Oyuncu Biran Damla Yılmaz hurriyet.com.tr’de gerçekleşen evdekal röportajlar serisinde görüntülü konferans ile Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Pandemi sürecini evinde yalnız geçiren güzel oyuncu yalnızlığı sevdiğini söylerken hakkında ilk kez ortaya çıkacak itiraflarda bulundu. Popülerlikte gözü olmadığını söyleyen Biran Damla Yılmaz, “Ben hiçbir zaman başrol olmak istemiyordum ama hep o tarz projeler geliyordu. O sorumluluğu hemen almak istemiyorum dedim hep. O sorumluluğa hazır hissetmiyordum. Yavaş yavaş öğrenmek istiyordum. Hala da öyle…” itirafını yaptı.

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Nasıl geçiyor, neler yapıyorsun?

Benim açımdan güzel geçiyor çünkü ben Yalova’ya geldim. Kendimi çiftliğe kapattım. Karantinayı burada geçiriyorum. Köpeklerimle vakit geçiriyorum. Yoğun bir set temposundaydım. Dolayısıyla benim açımdan dinlenmek açısından tatil gibi de oldu. Tabi ki sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama kendimi bir yandan da pozitif şeyler aşılamaya çalışıyorum. Gayet iyiyim.

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Bulunduğumuz süreç psikolojimizi de yönetmemiz gereken bir süreç... Sen nasıl yönetiyorsun?

Önceden kendimle baş başa kalıp yapmak istediğim şeyleri yapmaya fırsatım olmuyordu. Dolayısıyla bu dönemi sadece onlara yoğunlaşarak geçirmek istedim. Yazmak istiyordum, yazmaya başladım. Resimler yapmak istiyordum, resim yapmaya başladım. Güzel meditasyon yapıyorum. Kendi ruhumu besliyorum. Kendimi geliştirerek bu dönemi geçirmek istiyorum. Bir şekilde bana da katkısı olsun istedim.

4Yalnız olmayı seven bir insanım

'Yalnız olmayı seven bir insanım'

Mutlusun tamam ama bir de yalnızlık diye bir şey var. Yalnızlığı hissetme duygunda ortaya ne çıkıyor?

Ben yalnız olmayı seven bir insanım. Kendi başıma kalmayı, kendimi dinlemeyi seven bir insanım. Beni yalnız bırakmayan şey takipçilerim oluyor. Onlarla iletişime geçiyorum. Hem burada iki tane köpeğim var. Zaten onların peşinde koşarken gün bitiyor.

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Onların da enerjilerini atmaları gerekiyor seninle birlikte…

Evet. Onlarla bahçede koşuyoruz, oyunlar oynuyoruz. Onlar da çok mutlular. Bu kadın evde değildi, ne oldu diye düşünüyorlar.

6Çok pimpirikli bir insan değildim

'Çok pimpirikli bir insan değildim'

Evde kaldığın süre içerisinde hijyen kurallarına dikkat ediyorsun değil mi?

Evet, tabii ki... Açıkçası çok pimpirikli bir insan değildim. Tabi ki hijyene dikkat ediyordum. Bu dönem de ekstra dikkat ediyorum. Geçen canlı yayın açtım orada bile sürekli kolonya sıkıp ellerime sürdüm. Artık alışkanlıklar da en yüksek safhaya çıkmaya başladı. Bence bir yandan da iyi oldu. Buna alışkanlığı olanlar ve olmayanlar vardı. Tekrar hijyen alışkanlığı aşılanmış oldu.

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Sosyal hayata geçtiğimizde buna adapte olabilecek miyiz acaba?

Evet, bence çok enteresan olacak. İstanbul’da değilim Yalova’dayım. 20 günün sonunda sahile araba ile inip geldim ve inanılmaz bir şey gibi geldi bana... Denize bak muhteşem dedim.

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Evde nasıl besleniyorsun? Mutfakla aran iyi mi?

Mutfağı çok seviyorum. Yemek yapmayı ve yedirmeyi çok severim. Lisede meslek lisesindeydim. Aşçılık okudum.

Lise son sınıfta açıktan okumanın avantajını gördün mü?

Evet. Devam etmek istemediğim bir bölümdeydim. Dolayısıyla açığa geçmek benim için ne iyi oldu ne de kötü. Çünkü istediğim bir şeyi yapabiliyordum. Bir yandan beni besleyen bir şeyler vardı. İstediğim işi yapıyordum. O bölümü de bırakmadım ama üzülmedim de açıkçası.

9Kırgın Çiçekler benim için dört senelik bir eğitim oldu

'Kırgın Çiçekler benim için dört senelik bir eğitim oldu'

Meslek lisesinin x bölümünde okuyan bir öğrenci de gidip başka bir bölümde başarı sağlayabilir yani…

Aynen öyle kesinlikle... Önemli olan istemek.

Neyi iyi yaptın bugüne kadar?

Benim en büyük şansım küçük yaşta başlamak... Küçük yaşlarda her noktasına bulaşmaya başladım. Hiç ara vermeden setlerde oldum. Kırgın Çiçekler benim için dört senelik bir eğitim gibi bir şey oldu. Hem kamera önünde hem de kamera arkasında. Her şeyi tam ortamında öğrendim. Benim şansım bu. Öğrendiğim her şeyi doküman olarak çıkardım. Her gün öğrenmeye devam ediyorum. Baraj benim için yeni bir dönemdi.

10Popülerlikte gözüm yoktu

'Popülerlikte gözüm yoktu'

Bu günlere gelirken neye, kime sığındın?

Popülerliği ve ünlü olma kısmını istemiyorum dedim her zaman... Ben yapmak istediğim şeyi yapayım yeter dedim. Popülerlikte gözüm yoktu. Ben hiçbir zaman başrol olmak istemiyordum ama hep o tarz projeler geliyordu. O sorumluluğu hemen almak istemiyorum dedim hep. O sorumluluğa hazır hissetmiyordum. Yavaş yavaş öğrenmek istiyordum. Hala da öyle

11İnsanoğlu nankör hep sahip olmadığı şeyleri ister

'İnsanoğlu nankör hep sahip olmadığı şeyleri ister'

Mesleki kötü bir anın tecrüben var mı?

Zor bir sektörde çalışıyoruz. 14 yaşımda dahil oldum bu sektöre. Ara vermeden sürekli devam ettim. 18-19 yaşıma geldiğimde bir gün eve geldim ve durdum ağladım. Neden ağladım bilmiyordum. Düşündüğüm tek şey “acaba ben şu an bu yaşımı kaçırıyor muyum? Yaşıtlarım üniversiteye gidiyor, geziyor. Acaba onları kaçırıyor muydum?” oldu. Belki de onlarda benim yaşadığım hayatı istiyorlardır. İnsanoğlu nankör hep sahip olmadığı şeyleri ister. O yaşlarda hep kendini sorguluyorsun. Sonrasında kendi kendime düşündüm ve mutlu olduğuma karar verdim.

12İstemediğim şeyi yaptıramazlar

'İstemediğim şeyi yaptıramazlar'

İkili ilişkilerinde zarar görmemek adına sosyal mesafeyi nasıl korudun?

Ben çok fazla düşüncelerimi paylaşabilen bir insan değilim.

İnsanlara hayır diyebiliyor musun?

Evet, diyebiliyorum. İstek ve kararlarımda her zaman netimdir. İstemediğim şeyi yaptıramazlar.

13

Challenge hazırladım sana… Bakalım tercihlerin ne olacak?

Hadi bakalım…

Kırgın çiçekler mi kızgın çiçekler mi?

Kızgın çiçekler

Resimle anlatmak mı? Şarkıyla anlatmak mı?

Resimle anlatmak

Biran mı damla mı?

Damla

Yemek mi yapmak mı?

Yapmak

14

Hatırlamak mı unutmak mı?

Unutmak

Rafadan mı sahanda mı?

Rafadan

Her soruya evet demek mi hayır demek mi?

HayırTrip mi kavga mı?

Kavga

15

Abiye mi spor mu?

Spor

Kredi kartı mı nakit mi?

Kredi kartı

İntikam mı Allah’ından bulsun mu?

Allah’ından bulsun

16

Koltukta uyumak mı yerine yatmak mı?

Yerine yatmak

İzlemek mi oynamak mı?

Oynamak

Sabun mu duş jeli mi?

Duş jeli

Neden mi nasıl mı?

Nasıl

17

Makyajla uyuyakalmak mı makyajsız yayına çıkmak mı?

Makyajsız yayına çıkmak

Dedikodusunu yapmak mı dedikodunun yapılması mı?

Dedikodumun yapılması

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