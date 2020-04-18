Ferit ÖMEROĞLU
Biran Damla Yılmaz: Hiçbir zaman başrol olmak istemiyordum
Oyuncu Biran Damla Yılmaz hurriyet.com.tr’de gerçekleşen evdekal röportajlar serisinde görüntülü konferans ile Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Pandemi sürecini evinde yalnız geçiren güzel oyuncu yalnızlığı sevdiğini söylerken hakkında ilk kez ortaya çıkacak itiraflarda bulundu. Popülerlikte gözü olmadığını söyleyen Biran Damla Yılmaz, “Ben hiçbir zaman başrol olmak istemiyordum ama hep o tarz projeler geliyordu. O sorumluluğu hemen almak istemiyorum dedim hep. O sorumluluğa hazır hissetmiyordum. Yavaş yavaş öğrenmek istiyordum. Hala da öyle…” itirafını yaptı.
Nasıl geçiyor, neler yapıyorsun?
Benim açımdan güzel geçiyor çünkü ben Yalova’ya geldim. Kendimi çiftliğe kapattım. Karantinayı burada geçiriyorum. Köpeklerimle vakit geçiriyorum. Yoğun bir set temposundaydım. Dolayısıyla benim açımdan dinlenmek açısından tatil gibi de oldu. Tabi ki sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama kendimi bir yandan da pozitif şeyler aşılamaya çalışıyorum. Gayet iyiyim.
2