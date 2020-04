Biran Damla Yılmaz: Hiçbir zaman başrol olmak istemiyordum

'Kırgın Çiçekler benim için dört senelik bir eğitim oldu' Meslek lisesinin x bölümünde okuyan bir öğrenci de gidip başka bir bölümde başarı sağlayabilir yani…



Aynen öyle kesinlikle... Önemli olan istemek.



Neyi iyi yaptın bugüne kadar?



Benim en büyük şansım küçük yaşta başlamak... Küçük yaşlarda her noktasına bulaşmaya başladım. Hiç ara vermeden setlerde oldum. Kırgın Çiçekler benim için dört senelik bir eğitim gibi bir şey oldu. Hem kamera önünde hem de kamera arkasında. Her şeyi tam ortamında öğrendim. Benim şansım bu. Öğrendiğim her şeyi doküman olarak çıkardım. Her gün öğrenmeye devam ediyorum. Baraj benim için yeni bir dönemdi.