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Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 07:00, /

Bir zamanların aranan mankeniydi... İsmet Özhan 1 milyon TL'yi nasıl yedi?

İsmet Özhan, Nişantaşı’nda ortaya çıktı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren manken ve oyuncu İsmet Özhan, Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Eski halinden eser kalmayan Özhan, Sayısal Loto’dan kazandığı parayı nasıl kaybettiğini anlattı.

2KIŞIN LONDRA, YAZIN DATÇA

KIŞIN LONDRA, YAZIN DATÇA

İsmet Özhan bir dönemin en ünlü manken ve oyuncularından biriydi. 2001 yılından sonra ortalardan kaybolan ve İngiltere’ye yerleştiği öğrenilen Özhan, önceki gün Nişantaşı’nda ortaya çıktı.

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Görenlerin tanımakta zorluk çektiği oyuncu, kış aylarını Londra’da, yazları ise Datça’da geçirdiğini söyledi.

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90’lı yılların sonunda Sayısal Loto kazandığı haberleriyle gündeme gelen İsmet Özhan, parasını nasıl kaybettiğini de anlattı...

5DAMACANA ÇETESİ TEHDİT ETTİ

DAMACANA ÇETESİ TEHDİT ETTİ

“O zamanın parasıyla 1 milyon liraya yakın bir ikramiye kazandım. Ancak banka memuru gizliliği ihlal etmiş. Birden mafya tipli adamlardan tehdit telefonları almaya başladım."

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"Para istiyorlardı. Bir keresinde de beni darp ettiler. Şikayetçi oldum. Beni tehdit edenlerin damacanayla su satan bir grup olduğunu öğrendim."

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"Paramın yarısını borsada kaybettim. 2001 krizinden sonra da elimdeki para eridi gitti."

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"Neyse ki Datça ve İstanbul’dan birer ev almıştım. Mankenlik ve oyunculuk kazancım da iyiydi, şimdi halim vaktim yerinde.”

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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