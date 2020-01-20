Bir döneme damga vurmuştu... Teklif çok dönüş yok!
Bir döneme damgasını vuran oyuncular şimdi ne yapıyor?
‘Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?’ anketlerinde herkesi geride bırakan Gülşen Bubikoğlu ekranlara dönmeyi düşünmüyor.
Gülşen Bubikoğlu 70’li yıllarda Yeşilçam’a adım atıp ‘Gırgıriye’, ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Yaban’, ‘Görgüsüzler’, ‘Paramparça’ gibi onlarca filmin başrolünde yer aldı. En son 1998’de ‘Affet Bizi Hocam’ dizisinde oynadı. Ama ne zaman sosyal medyada ‘Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?’ anketi açılsa Gülşen Bubikoğlu, Müjde Ar’dan Hülya Avşar’a kim varsa fark atıyor, rakiplerini geride bırakıyor.
Vaktini torunu ile geçiriyor
65 yaşındaki oyuncu, “Ekrana ne zaman döneceksiniz, artık sizi çok özledik” diye soran hayranlarına şu yanıtı veriyor: “Vaktimi kızım Zeynep’ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.”
Yeşilçam’ın en iyi aile filmlerinden biri olan “Aile Şerefi”nin oyuncuları, 44 yıl sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldi.
'Hababam Sınıfı'nda bıyıklı edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'yı canlandıran ismin şimdiki haliyle hemen hemen hepimiz tanıyoruz...
BANKADA ÇALIŞIYORDU, OYUNCU OLDU
Gençlik yıllarındaki bir fotoğrafını gördüğünüz bu ünlü belki ilk anda size "yabancı" gelebilir. Ama aslında o çok uzun yıllardır hem sinemada hem de TV ekranlarında birçok yapımda kamera karşısına geçiyor. Yeşilçam'a damga vuran bu oyuncuyu bir süredir olgun haliyle izlenme rekorları kıran bir dizide izliyoruz. Kim mi bu oyuncu?