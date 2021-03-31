MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
GeriTelevizyon Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 12:15 | 

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İlk bölümü 1 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncu kadrosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Perşembe akşamları yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. Gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan Bir Zamanlar Kıbrıs’ın senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan üstleniyor. İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri

2BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.

Kemal - Ahmet Kural

İnci – Pelin Karahan

Ankaralı- Serkan Çayoğlu

Ayşe- Gülper Özdemir

3

Samson – Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu

Derviş – Hasan Küçüktekin

Sıtkiye – Deniz Baytaş

Pembe – Miray Akay

Salahi – Ahmet Somers

Sandy – Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner

Grivas – Nebil Sayın

4BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi