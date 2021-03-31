Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İlk bölümü 1 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncu kadrosu
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Perşembe akşamları yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Dizide, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin ekranlara taşınacak. Gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan Bir Zamanlar Kıbrıs’ın senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan üstleniyor. İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri
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BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları arasında Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu, Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.
Kemal - Ahmet Kural
İnci – Pelin Karahan
Ankaralı- Serkan Çayoğlu
Ayşe- Gülper Özdemir
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Samson – Tayanç Ayaydın
Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu
Derviş – Hasan Küçüktekin
Sıtkiye – Deniz Baytaş
Pembe – Miray Akay
Salahi – Ahmet Somers
Sandy – Sümeyra Koç
Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner
Grivas – Nebil Sayın
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BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.