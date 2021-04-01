Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? İşte tarih bilgisi

TRT 1'de izleyicilerle buluşacak 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi için heyecan dorukta. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs', Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak. İşte, dizinin yayın tarihi...



'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlayacak. Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.



