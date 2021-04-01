Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? İşte tarih bilgisi
Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın yeni bölümü için geri sayım başladı. TRT 1'de yayınlanacak dizinin yayın günü ve tarihi merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor?
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TRT 1'de izleyicilerle buluşacak 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi için heyecan dorukta. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs', Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak. İşte, dizinin yayın tarihi...
'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlayacak. Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.
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Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan dizinin, 1963'te tarihe "Kanlı Noel Gecesi" olarak geçen saldırıyı anlatan ilk bölümü 1 Nisan'da ekrana gelecek.
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Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.
Dizinin başrollerini ise Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu paylaşıyor.