Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? Gözler Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezonda
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon için heyecan giderek artıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 9. Bölüm ile sezon finali yapmıştı. Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyordu. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor?
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Bir Zamanlar Kıbrıs izleyicileri yeni sezonu beklemeye başladılar. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın’ın kadrosunda yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. İşte detaylar
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BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizi 9. Bölümü ile sezon finali yapmıştı. Geçtiğimiz sezon her hafta perşembe akşamları ekrana geliyordu.
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SON BÖLÜM ÖZETİ
Zorluklarla geçen ilk sezonun sonu kahramanlarımızın Kıbrıs davası uğruna ödedikleri büyük bedeller ve fedakarlıklarla geliyor. İnci, Müge ve Sandy’i Türkiye’ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy’e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar. Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali’nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar. Rauf ise Ankara’daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır. Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.